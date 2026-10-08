Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến góp ý dự thảo luật lĩnh vực y tế

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lò Thị Luyến phát biểu kết luận hội nghị.

Nội dung lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo Luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung 6 luật gồm Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tham gia góp ý về nội dung các dự thảo Luật.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về việc phân định trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; khả năng bảo đảm nguồn lực và tính khả thi khi giao thêm nhiệm vụ cho chính quyền cấp xã.

Đối với dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) gồm 7 chương, 39 điều, nội dung góp ý tập trung vào nguyên tắc, đăng ký hiến; giá trị pháp lý của nguyện vọng hiến và mối quan hệ với sự đồng thuận của gia đình; cơ chế điều phối mô, bộ phận cơ thể người trên phạm vi toàn quốc và phạm vi hoạt động có yếu tố thương mại.

Sở Tư pháp góp ý về nội dung dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).

Với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, đại biểu trao đổi về phân định nhiệm vụ giữa cấp tỉnh và cấp xã trong khai báo, điều tra tai nạn lao động; tăng cường hậu kiểm hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; quản lý, phân tích nguy cơ, kiểm tra, xử lý sự cố và thu hồi.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung 6 luật trong lĩnh vực y tế, xã hội, các ý kiến tập trung vào chính sách liên quan đến trẻ em, người khuyết tật, khám bệnh, chữa bệnh, quản lý dược và bảo hiểm y tế. Dự thảo quy định một số phòng khám Nhà nước tại vùng khó khăn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được bố trí giường lưu để theo dõi, điều trị người bệnh tối đa 72 giờ. Nội dung này được đề nghị xem xét gắn với điều kiện nhân lực, thuốc, trang thiết bị và khả năng chuyển tuyến tại cơ sở.

Tỉnh đoàn góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Trẻ em.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lò Thị Luyến đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của các đại biểu; đồng thời đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể đối với các dự thảo Luật thuộc lĩnh vực phụ trách. Các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, nghiên cứu để tham gia tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.