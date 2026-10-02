Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn tiếp xúc cử tri xã Mẫu Sơn trước Kỳ họp thứ Hai

Tham gia tiếp xúc cử tri, có các ĐBQH: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đoàn Thu Hà; Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các ĐBQH tỉnh Nguyễn Đặng Ân; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quân.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 20/11/2026, xem xét 45 dự án luật, nghị quyết; quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước và thực hiện các nội dung giám sát thuộc thẩm quyền.

Với 14 lượt phát biểu, cử tri các địa phương đã gửi 29 ý kiến kiến nghị đến Đoàn ĐBQH tỉnh, tập trung vào các vấn đề: bố trí cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất; cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn miền núi, biên giới; phân bổ ngân sách cho xã biên giới, khu vực cửa khẩu...

Cử tri cũng kiến nghị, tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, cụm công nghiệp và logistics; hỗ trợ liên kết vùng, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; đẩy nhanh tiến độ Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; khắc phục các khu vực lõm sóng viễn thông; tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ quản lý thuế.

Nhiều nội dung thuộc thẩm quyền đã được đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã tiếp thu, trao đổi, làm rõ ngay tại hội nghị.

Trao đổi với cử tri các đại phương tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đoàn Thu Hà ghi nhận tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri; đánh giá các kiến nghị bám sát thực tiễn miền núi, biên giới, phản ánh những vướng mắc trong thực hiện chính sách, pháp luật và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương rà soát, giải quyết kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền; việc có thể thực hiện ngay cần khẩn trương triển khai. Với nội dung cần thêm thời gian hoặc nguồn lực, phải xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và thông tin để cử tri theo dõi, giám sát.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đoàn Thu Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T. Huyền

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đoàn Thu Hà cũng chia sẻ, định hướng tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia sau hợp nhất và hoàn thiện pháp luật về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngân sách nhà nước, đầu tư công, thuế...

Với trách nhiệm của mình, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại, chuyển kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền; nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, trong đó chú trọng tiêu chí phân bổ ngân sách phù hợp với đặc thù xã biên giới, khu vực cửa khẩu; sử dụng dự phòng ngân sách kịp thời, đúng quy định; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T. Huyền

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, yêu cầu tiếp tục xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Cấp ủy, chính quyền tỉnh cần chủ động tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo Trung ương những vấn đề vượt thẩm quyền; bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, không gián đoạn thủ tục hành chính, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đề nghị, tỉnh khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, khơi thông nguồn lực phát triển. Phát triển kinh tế cửa khẩu cần gắn với hạ tầng giao thông, kho bãi, logistics, công nghệ quản lý và phương thức thông quan hiện đại; thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực biên giới. Đồng thời, phát huy thế mạnh du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng và du lịch biên giới; bảo đảm an sinh xã hội, quản lý hiệu quả tài nguyên, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh tặng quà đại diện Hội Người cao tuổi của 7 xã dự hội nghị. Ảnh: T. Huyền

Nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn đã tặng quà đại diện Hội Người cao tuổi của 7 xã dự hội nghị.