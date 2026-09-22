Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng trao quà trung thu cho học sinh vùng khó khăn

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thăm, tặng quà trung thu học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Tham gia đoàn có các đại biểu: Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phạm Đức Hoài, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Tại buổi thăm và tặng quà, ĐBQH Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh, chăm lo cho học sinh, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là vấn đề được Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng quan tâm.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng mong muốn các em học sinh nỗ lực học tập, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phấn đấu trở thành những công dân có ích.

Đại biểu Phạm Đức Hoài, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội tặng quà cho học sinh xã Quảng Sơn

Chia sẻ cùng thầy và trò nhà trường, ĐBQH Nguyễn Trường Giang thông tin thêm, giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số; điều kiện cơ sở vật chất trường lớp; đời sống đội ngũ nhà giáo và việc bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh là những nội dung được Quốc hội đặc biệt quan tâm trong thời gian qua.

Buổi thăm, tặng quà cũng là dịp để Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khảo sát, nắm bắt thực tiễn tại cơ sở, lắng nghe ý kiến của giáo viên, phụ huynh và học sinh. Đây là cơ sở quan trọng để ĐBQH tỉnh phản ánh, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.