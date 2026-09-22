Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Lập

Các ông: Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh (bên phải) và ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (bên trái) chủ trì hội nghị

Hội nghị do ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội chủ trì.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hiệp Thạnh

Tham dự hội nghị có ông K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng lãnh đạo và gần 200 cử tri xã Quảng Lập.

Dự hội nghị có ông K’ Mák, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải ngoài cùng); bà Hà Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (ngồi giữa) và bà Tạ Bố Phượng, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lập

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Ngọc thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri xã Quảng Lập nêu nhiều ý kiến liên quan trực tiếp đến sản xuất và đời sống. Trong đó, sản xuất nông nghiệp còn gặp khó do giá vật tư đầu vào tăng, giá một số loại nông sản bấp bênh, đầu ra chưa ổn định. Cử tri đề nghị có thêm giải pháp hỗ trợ sản xuất, kết nối đầu ra và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay.

Cử tri xã Quảng Lập tham dự hội nghị

Cử tri K’Tư, thôn K’Răng Chớ phản ánh khu vực canh tác của người dân trong thôn thiếu nước sản xuất, đồng thời kiến nghị quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống thủy lợi, đường giao thông nội đồng và điện phục vụ sản xuất.

Cử tri Drong Nai Bích Diễm, xã Quảng Lập kiến nghị về tình hình an sinh xã hội tại địa phương

Một số ý kiến đề cập những khó khăn trong lĩnh vực đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, điều kiện tách thửa và tranh chấp đất khai phá. Cử tri cũng kiến nghị xem xét mức tiền khi chuyển đổi đất sang đất ở trong bối cảnh thu nhập từ sản xuất nông nghiệp còn hạn chế.

Cử tri K'Tư, thôn K'Răng Chớ kiến nghị tới Đoàn ĐBQH các vấn đề về giao thông, bảo đảm chế độ chính sách cho người có công

Ngoài ra, cử tri phản ánh một số tuyến đường liên thôn xuống cấp, nhất là vào mùa mưa; tình trạng rác thải tại khu vực sản xuất chưa được thu gom thường xuyên và đề nghị bố trí thêm thùng chứa chất thải tại các cánh đồng.

Chủ tịch UBND xã Quảng Lập Nguyễn Đình Tịnh giải đáp kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

Các vấn đề về giáo dục, chính sách đối với cựu chiến binh tham gia các cuộc kháng chiến và chế độ hỗ trợ đối với đội ngũ hoạt động tại các hội, đoàn thể ở cơ sở cũng được cử tri quan tâm.

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, ông Đặng Đức Hiệp đánh giá các kiến nghị của cử tri là xác đáng, phản ánh những vấn đề thực tế trong đời sống và sản xuất tại địa phương.

Ông Đặng Đức Hiệp, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến cử tri xã Quảng Lập

Đối với từng nhóm nội dung được cử tri nêu, ông Hiệp đề nghị chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan rà soát, làm rõ, giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong đó, các kiến nghị về sản xuất, thủy lợi, giao thông, đất đai, môi trường cần được cơ quan chức năng kiểm tra và có hướng xử lý cụ thể, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương rà soát, xử lý và sớm có câu trả lời đối với những vấn đề cử tri đặt ra. Những nội dung chưa thể giải quyết ngay tại hội nghị cần được tổng hợp đầy đủ để tiếp tục theo dõi, xử lý theo thẩm quyền.

Ông Hiệp cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, đoàn sẽ phản ánh tại diễn đàn Quốc hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng mong muốn cử tri tiếp tục quan tâm, giám sát quá trình giải quyết các kiến nghị, đồng thời đóng góp ý kiến để những vấn đề phát sinh từ cơ sở được phản ánh kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền.