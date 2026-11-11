Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thăm và làm việc với Bộ Xây dựng

Quang cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cùng các đồng chí Thứ trưởng và đại diện các đơn vị thuộc bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng gửi lời cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của Bộ Xây dựng dành cho tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng giao thông và xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được thúc đẩy triển khai tích cực, đặc biệt sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng và kết nối liên vùng càng trở nên cấp thiết.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết: Sau sáp nhập, Lâm Đồng có diện tích tự nhiên gần 24.000 km², gồm 124 đơn vị hành chính cấp xã, dân số khoảng 3,9 triệu người, địa bàn trải dài từ cao nguyên đến duyên hải. Quy mô này mở ra dư địa phát triển lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao về quy hoạch đồng bộ, phát triển đô thị và kết nối hạ tầng.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh ghi nhận nhiều kết quả tích cực: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,53% (riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,42%); du lịch đón hơn 20,68 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 57.514 tỷ đồng; thành lập mới 3.513 doanh nghiệp và cấp mới 70 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 176.494 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đến ngày 26/10/2026 đạt hơn 28.059 tỷ đồng (bằng 86,57% dự toán Trung ương giao).

Hiện trên địa bàn tỉnh có 22.499 km đường bộ (gồm 1.376 km thuộc 10 tuyến quốc lộ, 1.521 km thuộc 41 tuyến đường tỉnh, 19.422 km đường cấp xã); khoảng 196 km đường sắt; 2 sân bay (Cảng hàng không Liên Khương cấp 4D và Cảng hàng không Phan Thiết cấp 4E) cùng 3 hệ thống cảng biển đang hoạt động. Tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, 93/104 xã, đặc khu đã có quy hoạch chung, đạt tỷ lệ 89,42%.

Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc

Đối với các dự án trọng điểm triển khai theo phương thức PPP, dự án Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc đã giải ngân 1.677,429 tỷ đồng/2.612,757 tỷ đồng (đạt 64,2%), bàn giao mặt bằng 319,13 ha/426 ha (đạt 74,93%). Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1) đã giải ngân 3.359,307 tỷ đồng/3.694,086 tỷ đồng (đạt 90,94%), bàn giao mặt bằng 587,28 ha/621,128 ha (đạt 94,55%). Cả 2 dự án dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2026.

Về nhà ở và hạ tầng đô thị, tỉnh đã hoàn thành 1.536 căn nhà ở xã hội (đạt 86% chỉ tiêu năm), dự kiến cả năm hoàn thành 1.935 căn, vượt kế hoạch. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 83,45%, vượt chỉ tiêu.

Hai bên tặng quà lưu niệm

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh Lâm Đồng cũng thẳng thắn nhìn nhận tiến độ giải ngân đầu tư công và tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn vướng mắc; một số quy định về phát triển nhà ở, bất động sản chưa theo kịp thực tiễn và hạ tầng giao thông liên vùng còn hạn chế. Để tháo gỡ khó khăn, thay mặt Đoàn ĐBQH và lãnh đạo tỉnh, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm kiến nghị Bộ Xây dựng quan tâm hỗ trợ 3 nhóm vấn đề trọng tâm.

Đó là về thi hành pháp luật, Lâm Đồng đề nghị tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023; ban hành hướng dẫn bổ sung phương pháp xác định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do nhà nước đầu tư xây dựng.

Về hạ tầng giao thông, đề nghị thúc đẩy triển khai giai đoạn 2026 - 2030 đối với tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa và cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức PPP. Đồng thời, xem xét điều chuyển tài sản cầu đường bộ và các công trình phụ trợ đoạn Phan Thiết - Dầu Giây về Cục Đường bộ Việt Nam quản lý.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm

Về hàng không dân dụng, đề nghị bộ cho ý kiến thống nhất chủ trương di dời hệ thống đài dẫn đường vô tuyến mặt đất (CVOR/DME) Phan Thiết theo phương án dùng chung với đài VOR/DME thuộc sân bay quân sự Phan Thiết; đồng thời đề nghị bộ và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam quan tâm bố trí vốn, sớm đầu tư Nhà ga T2 và Nhà ga hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Liên Khương trong năm 2027.

Trao đổi thông tin với đoàn, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã đánh giá cao sự phát triển tích cực của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các vụ, cục chuyên môn trực thuộc bộ quan tâm, hướng dẫn địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện; khẩn trương giải quyết các đề xuất, kiến nghị của tỉnh nhằm thúc đẩy đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển đô thị và nhà ở, tạo thêm động lực tăng trưởng, nâng cao đời sống Nhân dân.

Khẳng định quyết tâm từ phía địa phương, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cam kết sẽ chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tập trung giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan.