Ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao quà trung thu cho trẻ em Đam Rông 1

Tham dự chương trình có ông Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; bà Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng lãnh đạo địa phương.

Tại chương trình, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng các phần quà trung thu đến các em thiếu nhi. Mỗi phần quà gồm bánh, kẹo, sữa, lồng đèn và một phần quà bằng tiền mặt.

Bà Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em Đam Rông 1

Hoạt động nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành đối với trẻ em, nhất là trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn; đồng thời tạo điều kiện để các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Trung thu.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em Đam Rông 1

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng là sự động viên thiết thực, góp phần đem đến cho các em một mùa trung thu đầm ấm, để mỗi thiếu nhi đều được đón tết của mình trong niềm vui và sự quan tâm của cộng đồng.