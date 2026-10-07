Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khảo sát vướng mắc đất đai từ dự án bô xít - nhôm

Đồng chí Dương Khắc Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội chủ trì buổi làm việc

Ngày 7/10, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng do Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Khắc Mai làm Trưởng đoàn đã khảo sát và làm việc với Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV về những vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai để phục vụ công tác góp ý cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, khóa XVI.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Cil Bri, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Trần Thị Oanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Lâm Đồng.

Ông Đặng Trung Kiên, Phó Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và góp ý các nội dung liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

9 tháng năm 2026, Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đã tiếp nhận 78 ha mặt bằng sạch phục vụ khai thác và bàn giao lại cho địa phương hơn 259 ha đất đã hoàn thổ, đóng cửa mỏ. Tuy nhiên, công tác thu hồi đất hiện còn gặp vướng mắc do nguồn gốc đất phức tạp, đan xen đất rừng và chưa có hướng dẫn cụ thể về đơn giá bồi thường cây trồng xen.

Góp ý Luật Đất đai (sửa đổi), Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV đề xuất bổ sung cơ chế đặc thù cho dự án khoáng sản quy mô lớn; ban hành quy định trả lại đất cuốn chiếu; hỗ trợ tái định canh cho người dân sau hoàn thổ và cho phép chấm dứt tiền thuê đất ngay khi có quyết định thu hồi trả lại mặt bằng.

Từ thực tế triển khai dự án tại cơ sở, những vướng mắc về đất đai cũng đặt ra yêu cầu tháo gỡ đối với chính quyền địa phương. Tại UBND xã Bảo Lâm 1, từ đầu năm đến nay, đã giải quyết 419 hồ sơ thủ tục đất đai, đạt tỷ lệ đúng và trước hạn 99%; phê duyệt các phương án bồi thường, thu hồi hơn 273.000 m² đất phục vụ dự án.

Đồng chí Trần Đình Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1 báo cáo tình hình thực hiện Luật Đất đai năm 2024 liên quan đến dự án Tổ hợp bô xít - nhôm Lâm Đồng trên địa bàn và tham gia ý kiến dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tuy nhiên, việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn do phần lớn diện tích nằm trong vùng quy hoạch bô xít rộng lớn, làm ảnh hưởng đến quyền chuyển mục đích đất ở, xây dựng của người dân và công tác lập quy hoạch chung. Bồi thường kéo dài qua nhiều đợt áp dụng các chính sách khác nhau cũng phát sinh nhiều vướng mắc.

Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND xã Bảo Lâm 1 đề nghị bổ sung quy định bảo vệ quyền lợi người dân trong vùng quy hoạch khoáng sản chưa khai thác; hoàn thiện cơ chế hoàn thổ, đóng cửa mỏ từng phần; phân cấp thẩm quyền kèm theo nguồn lực cụ thể cho chính quyền cấp xã.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khảo sát thực địa một số khu vực tại Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV cũng như sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương.

Đối với các phản ánh, đề xuất thực tiễn từ cơ sở và doanh nghiệp, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu để tham gia đóng góp ý kiến chất lượng vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sắp tới.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khảo sát thực địa một số khu vực sản xuất và đóng gói thành phẩm tại Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV

Trước đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã khảo sát thực địa tại một số khu vực sản xuất và đóng gói thành phẩm cũng như các khu vực khác tại Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV.