Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ghi nhận nhiều ý kiến của cử tri xã Đạ Tẻh

Đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai và Trịnh Thị Tú Anh tại hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Dương Khắc Mai, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lâm Đồng; Trịnh Thị Tú Anh, ĐBQH chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đạ Tẻh và cử tri trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh, địa phương và cử tri xã Đạ Tẻh tham dự hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Đạ Tẻh đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách thu hút lao động, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; quản lý vật tư nông nghiệp và bình ổn giá; chất lượng giống cây trồng, vật nuôi và một số vấn đề liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương.

Cử tri Nguyễn Phong Ba, thôn 6A, xã Đạ Tẻh nêu ý kiến

Cử tri đề xuất tỉnh có cơ chế đặc thù thu hút lao động vào các khu công nghiệp; đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế của địa phương; hỗ trợ thanh niên nông thôn tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, ứng dụng chuyển đổi số để phát triển kinh tế.

Cử tri Nguyễn Thị Huệ, thôn 1, xã Đạ Tẻh nêu kiến nghị

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, cử tri phản ánh tình trạng biến động giá vật tư nông nghiệp như phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật đang gây áp lực lớn lên chi phí sản xuất.

Đồng thời, cử tri đề nghị tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây trồng, vật nuôi và hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị

Thông tin, giải đáp các kiến nghị của cử tri, đại diện các cơ quan chức năng cho biết, toàn tỉnh hiện có 11 khu công nghiệp đang hoạt động, giải quyết việc làm cho gần 19.550 lao động; dự kiến nhu cầu lao động trong giai đoạn 2026 - 2030 lên tới hơn 30.300 người.

Theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP, người lao động có nhu cầu tạo việc làm được hỗ trợ vay vốn ưu đãi tối đa 200 triệu đồng/người thông qua ngân hàng chính sách xã hội, cùng với các chương trình tư vấn hướng nghiệp, ngày hội việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp thường niên.

Lãnh đạo tỉnh và địa phương tham dự hội nghị

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, ngành chức năng cho biết đã triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, thanh tra. Từ đầu năm đến nay, ngành đã thực hiện 18 cuộc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 29 cơ sở với số tiền hơn 685 triệu đồng.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm hàng giả, hàng kém chất lượng; đồng thời định hướng người dân áp dụng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, tận dụng phụ phẩm tại chỗ nhằm giảm chi phí sản xuất.

Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Khắc Mai đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến đóng góp chất lượng "trúng và đúng" của cử tri xã Đạ Tẻh, đồng thời khẳng định Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để trình lên Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trong Kỳ họp thứ 2 sắp tới.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai phát biểu tại hội nghị

Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị địa phương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, siết chặt quản lý đất đai và tài nguyên môi trường, đồng thời chủ động triển khai các phương án ứng phó với nguy cơ sạt lở, ngập lụt nhằm bảo đảm an toàn đời sống Nhân dân.

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, trao tặng 20 phần quà và học bổng (mỗi phần trị giá 800.000 đồng) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại Trường Tiểu học An Nhơn, xã Đạ Tẻh.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng và Bí thư Đảng ủy xã Đạ Tẻh tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học An Nhơn

Phát biểu tại đây, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, chăm lo cho học sinh, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là vấn đề được Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng quan tâm.

Đồng chí Dương Khắc Mai tặng quà cho các em học sinh Trường Tiểu học An Nhơn

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng mong muốn các em học sinh nỗ lực học tập, đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và phấn đấu trở thành những công dân có ích.

ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh tặng quà trung thu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học An Nhơn