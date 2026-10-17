Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tham dự khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Kỳ họp diễn ra trong hai đợt, từ ngày 17/10 đến ngày 14/11 và từ ngày 20/11 đến ngày 21/11/2026, với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, phân cấp, phân quyền và hoạt động giám sát của Quốc hội.

Tại phiên khai mạc, Quốc hội nghe các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027; ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Quốc hội cũng nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra đối với hai dự án luật: Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Tham gia thảo luận tại Tổ 16 gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang với 29 đại biểu; đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang làm Tổ trưởng; đồng chí Sùng A Hồ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu làm Tổ phó. Phiên thảo luận có 7 lượt ý kiến phát biểu, trong đó Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu có 2 lượt ý kiến.

Đại biểu Nguyễn Hữu Toàn phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Đối với dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị tiếp tục hoàn thiện khái niệm hoạt động bưu chính để phù hợp với sự thay đổi của thực tiễn, nhất là sự phát triển của thương mại điện tử và mô hình hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính. Đồng thời, cần phân định rõ phạm vi điều chỉnh giữa hoạt động bưu chính với logistics, vận tải, kho bãi, tránh chồng chéo với pháp luật có liên quan. Về dịch vụ bưu chính công ích, đại biểu cơ bản thống nhất với chủ trương nhà nước hỗ trợ đầu tư, đồng thời đề xuất căn cứ nhu cầu thực tế để xem xét đầu tư, duy trì mạng lưới cần thiết hoặc thực hiện cung ứng dịch vụ theo cơ chế đặt hàng.

Đại biểu Cà Thị Thắm tập trung góp ý các quy định nhằm bảo đảm người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, người dân vùng biên giới, hải đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được tiếp cận dịch vụ bưu chính thuận lợi, bình đẳng. Đại biểu đề nghị bổ sung tại khoản 2 Điều 4 quy định quan tâm các địa bàn khó khăn, bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế; rà soát, thống nhất thuật ngữ chỉ địa bàn ưu tiên trong dự thảo Luật. Đối với điểm a khoản 1 Điều 27 về dịch vụ bưu chính phổ cập, đại biểu đề nghị bổ sung yêu cầu bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đại biểu Cà Thị Thắm phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận.

Đối với tỉnh Lai Châu, việc hoàn thiện các quy định pháp luật về bưu chính và đo lường có ý nghĩa thiết thực trong phát triển thương mại điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân khu vực nông thôn, miền núi, biên giới và bảo đảm tính minh bạch, chính xác trong hoạt động giao dịch, mua bán hàng hóa.

Trước đó, chiều 16/10, Tổ đảng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tổ chức họp quán triệt nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Sùng A Hồ chủ trì cuộc họp với sự tham dự đầy đủ của 7 thành viên; yêu cầu các đại biểu nghiên cứu kỹ tài liệu, tham dự đầy đủ các phiên họp, tích cực thảo luận dân chủ, thực chất, tập trung vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế kỳ họp và các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng chí cũng nhấn mạnh việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, phân tích tài liệu phục vụ hoạt động của ĐBQH.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tích cực tham gia các hoạt động của kỳ họp, phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.