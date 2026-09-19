Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu khảo sát việc thực hiện Chương trình OCOP tại xã Than Uyên

Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: Mai Sùng

Theo báo cáo của UBND xã Than Uyên, địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển các sản phẩm OCOP gắn với sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, tri thức bản địa, nghề truyền thống, văn hóa và ẩm thực của đồng bào các dân tộc. Từ năm 2021 đến nay, các chủ thể đã được đánh giá phân hạng 28 lượt sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó: đánh giá mới 20 sản phẩm, đánh giá lại 8 sản phẩm, hết hạn 13 sản phẩm (đã bao gồm cả sản phẩm hết hạn của năm 2020).

Các đại biểu dự buổi làm việc Ảnh: Mai Sùng

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã có 19 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên còn thời hạn, đang kinh doanh. Năm 2026, đang hướng dẫn 2 chủ thể hoàn thiện hồ sơ, chuẩn hóa sản phẩm, dự kiến đánh giá, phân hạng trong tháng 11/2026.

Đến nay, các sản phẩm tham gia OCOP đã không ngừng được hoàn thiện, nâng cấp và có nhiều chuyển biến về quy mô, chất lượng, quy trình sản xuất, chế biến cũng như mẫu mã bao bì, hệ thống thương hiệu; đạt vệ sinh an toàn thực phẩm, nhiều sản phẩm áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến như: VietGAP, ISO, HACCP và tăng doanh số bán hàng so với trước khi tham gia chương trình.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Sùng

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị xã làm rõ công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát; việc kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào; quản lý nhãn mác, bao bì, truy xuất nguồn gốc; tiếp nhận, quản lý hồ sơ sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; việc đánh giá lại các sản phẩm hết hạn…

Kết luận cuộc làm việc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Quốc Khánh ghi nhận sự quan tâm của xã trong triển khai Chương trình OCOP, nhất là việc xây dựng kế hoạch, hỗ trợ chủ thể, kết nối sản phẩm với sàn thương mại điện tử và duy trì chất lượng sản phẩm.

Trưởng đoàn giám sát Hoàng Quốc Khánh phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Mai Sùng

Đề nghị xã tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với nguồn nguyên liệu đầu vào; quản lý chặt nhãn mác, bao bì, truy xuất nguồn gốc và hồ sơ sản phẩm; đồng thời phối hợp giải quyết dứt điểm việc quản lý đối với 4 sản phẩm có địa chỉ tại xã Than Uyên nhưng nguyên liệu sản xuất tại xã khác do thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị của địa phương về tăng thời gian hiệu lực công nhận sản phẩm OCOP, chính sách hỗ trợ trong giai đoạn mới; đề nghị UBND xã tiếp thu các ý kiến của Đoàn, bổ sung, hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu.

Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại một số chủ thể OCOP tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: Mai Sùng

Trước đó, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại một số chủ thể OCOP tiêu biểu trên địa bàn như: Công ty TNHH MTV Dũng Long, Hộ kinh doanh Lê Thị Hà và Hộ kinh doanh Tòng Thị Thắm... tìm hiểu tình hình sản xuất, chế biến, nguồn nguyên liệu, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, tiêu thụ và phát triển sản phẩm sau khi được công nhận OCOP.