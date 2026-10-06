Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và thành viên Đoàn khảo sát tham quan dây chuyền sản xuất của Nhà máy sản xuất nước đóng chai Hoa Tiên, thuộc Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất.

Tham gia Đoàn có các vị ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất cho biết: Nhà máy sản xuất nước đóng chai Hoa Tiên hiện duy trì công suất khoảng 3.000 lít sản phẩm/ngày. Nhà máy luôn kiểm soát chặt chẽ nguồn nước, nguyên liệu, bao bì, vệ sinh nhà xưởng, thiết bị và người lao động trực tiếp.

Đại diện Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm.

Nguồn nước sử dụng trong sản xuất là nước ngầm trong lòng núi, được kiểm tra, theo dõi chất lượng thường xuyên và được xử lý qua các công đoạn lọc thô, lọc tinh, than hoạt tính, RO, khử khuẩn bằng tia UV và các công đoạn theo quy trình công nghệ của nhà máy. Hệ thống xử lý nước được kiểm tra, bảo trì định kỳ. Trong kỳ báo cáo, 6 mẫu sản phẩm được kiểm tra, kiểm nghiệm đều đạt tiêu chuẩn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Công ty còn một số khó khăn trong quá trình sản xuất, nhất là chất lượng nguồn nước có thể thay đổi theo mùa và điều kiện môi trường, làm tăng chi phí xử lý, kiểm soát chất lượng. Chi phí bao bì, vận chuyển sản phẩm và việc duy trì hệ thống hồ sơ về nguồn nước, kiểm nghiệm, vệ sinh, bảo trì thiết bị cũng tạo áp lực nhất định đối với doanh nghiệp.

Công ty kiến nghị cơ quan Nhà nước quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan trong cấp các loại giấy chứng nhận về an toàn thực phẩm; phân định cụ thể trách nhiệm quản lý, kiểm tra để tránh tình trạng chồng chéo, nhiều cơ quan cùng kiểm tra một cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; xử phạt nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm, nhất là sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nhằm tăng tính răn đe, phòng ngừa vi phạm. Đồng thời, cần có cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh của người tiêu dùng để kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, hàng giả lưu thông trên thị trường.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu ý kiến.

Tại buổi khảo sát, thành viên Đoàn khảo sát và đại diện các sở, ngành trao đổi, đề nghị Công ty làm rõ một số nội dung liên quan đến việc kiểm soát chất lượng nguồn nước đầu vào và sản phẩm đầu ra; căn cứ, quy trình kiểm soát các nguy cơ mất an toàn thực phẩm; việc quản lý hồ sơ, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát sản phẩm trong quá trình sản xuất, lưu thông.

Đoàn cũng đề nghị Công ty thông tin về công tác kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước trong thời gian gần đây; việc theo dõi, kiểm nghiệm chất lượng nước đóng chai, đóng bình và công khai quy trình sản xuất nhằm nâng cao tính minh bạch, tạo sự tin tưởng cho người tiêu dùng.

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu kết luận buổi khảo sát.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thắng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần nghiêm túc và những nỗ lực của Công ty TNHH Xây dựng Thống Nhất trong chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, duy trì quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Đồng chí đề nghị Công ty tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Đoàn khảo sát, quan tâm quản trị rủi ro nguồn nước theo mùa; chuẩn hóa việc lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong theo dõi nguồn nguyên liệu, quá trình sản xuất, kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, người lao động trực tiếp tham gia sản xuất; có kế hoạch đầu tư, nâng cấp công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Đồng chí khẳng định: Đoàn khảo sát ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Công ty để tổng hợp, nghiên cứu trong quá trình tham gia góp ý, thảo luận về Dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) tại Kỳ họp Quốc hội sắp tới; qua đó góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật, bảo đảm quản lý chặt chẽ, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, ổn định và phát triển sản xuất.