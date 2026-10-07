Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm

Quang cảnh buổi làm việc.

Tham gia Đoàn có các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường; các Chi cục trực thuộc 3 Sở.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại buổi khảo sát.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại buổi khảo sát.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi khảo sát.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Sở: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách.

Hiện, tỉnh Ninh Bình thực hiện mô hình “Một đầu mối quản lý ATTP” do ngành Y tế chủ trì quản lý cả 3 lĩnh vực: Y tế, Nông nghiệp, Công Thương. Theo đó, Sở Y tế đã chủ động quán triệt, tham mưu tổ chức triển khai kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là việc rà soát, đổi mới phương thức quản lý phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh phát huy tốt vai trò điều phối thống nhất giữa Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, các sở, ban, ngành và UBND xã, phường.

Công tác thông tin, giáo dục, truyền thông được đổi mới đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, đặc biệt là những người sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Công tác kiểm tra, giám sát, hậu kiểm được triển khai đồng bộ và quyết liệt, góp phần tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, nâng cao ý thức tuân thủ các quy định của pháp luật về ATTP, số lượng cơ sở vi phạm giảm dần qua các năm. Từ ngày 1/7/2025 đến nay trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra. Công tác kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm pháp luật về ATTP do Sở Y tế, Chi cục ATTP thực hiện đã tổ chức 18 cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất với 326 cơ sở được kiểm tra, 27 cơ sở có vi phạm và bị xử lý bằng hình thức phạt tiền với số tiền 287 triệu đồng…

Nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP thuộc chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt của lực lượng quản lý thị trường. Kết quả, từ ngày 1/7/2025 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã thực hiện kiểm tra 381 vụ, xử lý hành chính 302 vụ; phạt tiền hơn 3,1 tỷ đồng; tịch thu hàng hoá trị giá 445.356.000 đồng, tiêu huỷ hàng hoá trị giá trên 1,7 tỷ đồng; xử lý hình sự 3 vụ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về ATTP đối với các lĩnh vực, sản phẩm thuộc phạm vi được giao theo quy định và phân công, phân cấp của tỉnh, tập trung vào sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản và muối; trồng trọt, bảo vệ thực vật; chăn nuôi, thú y, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; nuôi trồng, khai thác thủy sản và các nhiệm vụ liên quan.

Sở đã thực hiện kiểm tra việc bảo đảm ATTP đối với 12 cơ sở lĩnh vực trồng trọt, 60 cơ sở lĩnh vực nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh thủy sản, đã xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở...

Bên cạnh hoạt động kiểm tra ATTP, công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật và kiểm soát giết mổ được duy trì thường xuyên, góp phần kiểm soát nguy cơ ATTP ngay từ khâu đầu của chuỗi. Từ ngày 1/7/2025 đến 31/8/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra và cấp 28.188 Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; kiểm dịch 853.892 con lợn, 3.299.317 con gia cầm, trên 2 triệu chùm hàu, hơn 60 triệu con cá giống các loại và trên 50.000 tấn sản phẩm động vật. Công tác kiểm soát giết mổ được thực hiện thường xuyên tại các cơ sở thuộc diện kiểm soát; đã kiểm soát giết mổ 198.883 con lợn và 9.243.619 con gia cầm…

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại buổi khảo sát.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn khảo sát và đại diện các đơn vị đã trao đổi ý kiến về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP thuộc lĩnh vực quản lý của từng đơn vị, tập trung vào các nội dung: cơ chế phối hợp giữa các sở trong công tác bảo đảm ATTP; trách nhiệm của cơ quan quản lý trong bảo đảm ATTP; cơ chế, chính sách, nhân lực đảm nhận công tác ATTP; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, truy xuất nguồn gốc; công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ATTP gắn với du lịch, ATTP tại các cơ sở nhỏ lẻ, kinh doanh online; sự quan tâm của người dân đối với công tác bảo đảm ATTP…

Các đơn vị cũng kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về công tác quản lý, kiểm tra, hậu kiểm ATTP cho công chức làm công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là hướng dẫn quy trình, kỹ năng thu thập chứng cứ, tài liệu kiểm tra, xử lý vi phạm trên môi trường thương mại điện tử.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, mở rộng hệ thống các phòng thử nghiệm, kiểm định đạt chuẩn; đồng thời bố trí kinh phí phù hợp cho hoạt động lấy mẫu, giám định, nhằm rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung giữa cơ quan quản lý và các lực lượng chức năng làm công tác kiểm tra, xử lý vi phạm như Quản lý thị trường, Công an, Hải quan. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát và chia sẻ thông tin để nâng cao hiệu quả phát hiện, phối hợp.

Phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước giữa ngành Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, đặc biệt ở khâu kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh tổng hợp; quy định việc áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản bằng công nghệ số (mã QR, mã vùng trồng…) đối với sản phẩm cung ứng ra thị trường…

Các đơn vị cũng thống nhất ý kiến đề nghị sớm thông qua Dự thảo Luật ATTP (sửa đổi) để triển khai đồng bộ hệ thống quản lý trên toàn quốc, đảm bảo phù hợp với tình hình mới, nhất là việc thay đổi trong quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tập trung tăng cường công tác quản lý cơ sở dựa trên quản lý nguy cơ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước.

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về ATTP tại 3 Sở. Đặc biệt, công tác phối hợp, liên ngành, thống nhất một đầu mối được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Các hoạt động chuyên môn về cấp phép, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, công tác thanh, kiểm tra, giám sát, quản lý ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm... được thực hiện tốt. Đồng chí cũng chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong triển khai thực hiện công tác quản lý Nhà nước về ATTP.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Đoàn khảo sát đề nghị các Sở quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, phát huy tốt vai trò của Ban chỉ đạo liên ngành, không để sự cố về ATTP xảy ra trên địa bàn; đổi mới công tác quản lý về ATTP từ tiền kiểm chuyển sang hậu kiểm; tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ về ATTP.

Trong điều kiện cho phép, đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, trang bị thêm trang thiết bị, máy móc hỗ trợ đối với công tác quản lý về ATTP; tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và nhân dân về công tác bảo đảm ATTP.

Đối với ý kiến, kiến nghị của các đơn vị, Đoàn khảo sát tiếp thu đầy đủ và sẽ truyền tải đến các cơ quan có thẩm quyền của Quốc hội, có ý kiến tham gia các phiên thảo luận tại tổ, tại hội trường về dự án Luật ATTP (sửa đổi) tại các kỳ họp của Quốc hội.