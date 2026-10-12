Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại Sở Tài chính

Quang cảnh buổi khảo sát.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, mặc dù tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Bình trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng GRDP ước đạt 11,31%, xếp thứ 5/34 tỉnh, thành phố và thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng; trong đó, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu, với mức tăng 17,23%. Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu và du lịch duy trì đà tăng trưởng khá. Toàn tỉnh đón khoảng 20,96 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt 21.979 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 28,1 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng chí Đặng Thái Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại buổi khảo sát.

Công tác quản lý, điều hành ngân sách được triển khai chặt chẽ, hiệu quả. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt 45.801,5 tỷ đồng, bằng 57% dự toán HĐND tỉnh giao. Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực; trong 9 tháng, tỉnh cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 136 dự án, gồm 40 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 539,7 triệu USD và 96 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 14.279,7 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; chất lượng giáo dục tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh còn gặp khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng; giá nhiên liệu tăng cao; số thu tiền sử dụng đất thấp, chưa đạt tiến độ dự toán; một số thiết chế văn hóa cơ sở ở địa phương xuống cấp, chưa đảm bảo yêu cầu hoạt động; thiếu cán bộ y tế chất lượng cao, chuyên môn sâu; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa đồng bộ, đội ngũ giáo viên còn thiếu…

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, Sở Tài chính đề nghị tỉnh nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét ban hành nghị quyết riêng của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, kèm theo các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp về quy hoạch, tài chính - ngân sách, phát triển đô thị và bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung tuyến cao tốc Ninh Bình - Sơn La vào quy hoạch mạng lưới đường bộ; sớm lập quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình và đẩy nhanh việc trình, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ đến năm 2050.

Sở cũng kiến nghị Trung ương quan tâm bố trí nguồn lực phát triển giáo dục, y tế, chuyển đổi số; hoàn thiện cơ chế thu hút nhân lực y tế chất lượng cao; hỗ trợ phát triển du lịch, hạ tầng kết nối vùng, xử lý chất thải và tháo gỡ khó khăn trong quản lý, khai thác thủy sản. Những cơ chế, chính sách và nguồn lực này được kỳ vọng tạo thêm động lực để Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh, ĐBQH khoá XVI phát biểu tại buổi khảo sát.

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn khảo sát đề nghị Sở Tài chính làm rõ hơn tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đánh giá khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; phân tích nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công, đề xuất giải pháp khắc phục và phương án điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn.

Về thu, chi ngân sách, đại biểu đề nghị làm rõ giải pháp phát triển nguồn thu bền vững, giảm phụ thuộc vào tiền sử dụng đất trong bối cảnh thị trường bất động sản còn khó khăn; giải pháp chống thất thu, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước phát triển sản xuất, kinh doanh; cơ chế hỗ trợ từ ngân sách tỉnh để nâng cấp cơ sở giáo dục, y tế, thiết chế văn hóa cấp xã; nguồn lực thực hiện chủ trương khám, sàng lọc sức khỏe miễn phí cho người dân.

Đồng chí Bùi Xuân Diệu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi khảo sát.

Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam, ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi khảo sát.

Các thành viên Đoàn khảo sát cũng đề nghị Sở Tài chính và các ngành liên quan rà soát, chỉ rõ những bất cập, chồng chéo trong quy định pháp luật, cơ chế, chính sách hiện hành, làm cơ sở để Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình phát biểu kết luận tại buổi khảo sát.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của Sở Tài chính và các ý kiến trao đổi thẳng thắn, sát thực tiễn của các thành viên Đoàn khảo sát, đại diện các sở, ngành. Đồng chí nhấn mạnh, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân; trong đó, ngành Tài chính đã chủ động tham mưu các giải pháp quản lý, điều hành, góp phần huy động và phân bổ nguồn lực phục vụ các nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Đoàn khảo sát ghi nhận, tiếp thu toàn bộ các đề xuất, kiến nghị xác đáng của Sở Tài chính và một số sở, ngành liên quan tại buổi làm việc. Trên cơ sở đó, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ chuyển tải đến cơ quan có thẩm quyền; đồng thời nghiên cứu, làm cơ sở để ĐBQH tham gia thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.