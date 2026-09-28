Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri phường Bắc Nha Trang

Cùng dự có: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, phường Bắc Nha Trang và đông đảo cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Nguyễn Hữu Phước thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo nhanh tới cử tri kết quả kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành cùng các đại biểu tiếp xúc cử tri tại phường Bắc Nha Trang

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Bắc Nha Trang đã có 16 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào các nhóm vấn đề như: đề nghị địa phương quan đầu tư hạ tầng đô thị; xử lý tình trạng đổ rác, xà bần trái phép làm ô nhiễm môi trường; cần làm tốt công tác quy hoạch đất đai; thực hiện tốt việc bồi thường, tái định cư đối với các dự án lớn đang triển khai trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án đang chậm trễ.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị cần rà soát việc chi trả chế độ cho các đối tượng nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024 của Chính phủ; triển khai hiệu quả việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc theo Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị; quan tâm, giải quyết không để diễn ra tình trạng thiếu sách giáo khoa như hiện nay…

Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa,Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước phát biểu tại buổi tiếp xúc

Cử tri phường Bắc Nha Trang phát biểu, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phường Bắc Nha Trang phát biểu, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri phường Bắc Nha Trang phát biểu, kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Sau khi lắng nghe các kiến nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam cùng lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và UBND phường Bắc Nha Trang đã trả lời, làm rõ các nội dung đến cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghiêm Xuân Thành ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời trực tiếp giải đáp một số vấn đề cử tri quan tâm.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại buổi tiếp xúc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghiêm Xuân Thành đề nghị các sở, ngành, chính quyền địa phương rà soát, trả lời đầy đủ; đồng thời xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Chính quyền địa phương phải bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc ngay từ sớm, từ cơ sở.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Bắc Nha Trang trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trả lời ý kiến kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để sớm xem xét, giải quyết.