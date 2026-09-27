Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mạnh Cường

Dự Hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên; đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, các ĐBQH là Ủy viên chuyên trách tại các Ủy ban của Quốc hội và ĐBQH công tác tại tỉnh.

Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Phạm Quang Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trần Quốc Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện các sở, ngành.

Đoàn ĐBQH tỉnh tích cực tham gia hoạt động của Quốc hội

Báo cáo với cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên cho biết, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 3/8 đến ngày 24/8/2026, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác. Các nội dung tập trung vào tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản và khơi thông nguồn lực.

Quốc hội cũng xem xét, quyết định 7 nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, liên quan đến kết nối hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực và thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”; đồng thời tiến hành công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc các hoạt động của kỳ họp; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết các nội dung theo chương trình.

Các đại biểu trong Đoàn đã có 60 lượt phát biểu tại các phiên thảo luận tổ và hội trường; đồng thời gửi văn bản góp ý đến Tổng Thư ký Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội đối với các dự án luật, dự thảo nghị quyết và các nội dung được đưa ra thảo luận.

Tại các phiên thảo luận tại hội trường, Đại biểu Quốc hội Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có phát biểu làm rõ các nhóm vấn đề liên quan đến dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự án Luật Tổ chức các cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Chủ động chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên thông tin đến cử tri về chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Mạnh Cường

Thông tin về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán nhà nước, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên, cho biết kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 17/10 và bế mạc ngày 20/11/2026, được tổ chức thành hai đợt.

Kỳ họp dự kiến tập trung xem xét các nội dung về công tác lập pháp, kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Để chuẩn bị cho kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ động lấy ý kiến của các cấp, các ngành; bổ sung các ý kiến từ thực tiễn thi hành pháp luật tại địa phương để tham gia góp ý đối với các dự án luật.

Các ĐBQH trong Đoàn cũng tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo về xây dựng pháp luật và các phiên họp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức để thẩm tra, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết dự kiến trình tại Kỳ họp thứ Hai.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Đoàn ĐBQH và các ĐBQH tỉnh đã tổ chức, tham gia một số hoạt động giám sát, khảo sát về việc thực hiện Luật Đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026; chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; công tác bảo vệ môi trường; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2026.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, cử tri Hưng Yên nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Đại diện cử tri nếu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Mạnh Cường

Cử tri đề nghị tăng cường quản lý, kiểm soát giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, có giải pháp bình ổn thị trường, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng; quan tâm chất lượng bữa ăn bán trú tại trường học, quản lý, cung ứng và giá sách giáo khoa; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; hoạt động của chính quyền địa phương sau sắp xếp và có giải pháp bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân.

Theo thẩm quyền, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp giải đáp một số vấn đề được cử tri quan tâm.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang cảm ơn cử tri đã tham dự và đóng góp các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng.

Nhấn mạnh tinh thần hành động được đề cao tại Đại hội XIV của Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang cho rằng trọng tâm là tổ chức thực hiện, đưa chủ trương vào cuộc sống, tạo kết quả cụ thể, thiết thực và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết lực lượng đang tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và các chủ trương chiến lược của Đảng; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối dữ liệu, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định, thời gian tới, Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục đề cao trách nhiệm, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm thực thi hiệu quả các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua.

Dịp này, Đại tướng Lương Tam Quang và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa trao 50 bộ máy tính tặng 5 phường gồm Trần Hưng Đạo, Trần Lãm, Vũ Phúc, Trà Lý và Thái Bình, mỗi phường 10 máy, phục vụ công tác chuyển đổi số. Đoàn ĐBQH tỉnh cũng trao 50 suất quà tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thái Bình.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng trao 50 suất quà tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thái Bình

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc thay mặt lãnh đạo tỉnh cảm ơn Đại tướng Lương Tam Quang, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cùng các ĐBQH tỉnh đã quan tâm, trao tặng máy tính cho các phường và quà cho các hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn phường Thái Bình.

Tỉnh Hưng Yên sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn ĐBQH tỉnh./.