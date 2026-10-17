Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bưu chính, đo lường

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự phiên thảo luận.

Sáng 17/10, ngay sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thảo luận tại tổ số 3 cùng với đoàn ĐBQH các địa phương: Hải Phòng, Lạng Sơn. Tham dự phiên thảo luận tại tổ 3 có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu trong tổ tham gia thảo luận.

Các đồng chí: Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia thảo luận.

Hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển hạ tầng bưu chính

Đối với dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), các đại biểu khẳng định sự cần thiết sửa đổi luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số và kinh tế - xã hội.

Các đại biểu đề nghị làm rõ phạm vi điều chỉnh; quy định cụ thể khái niệm, tiêu chí phân biệt dịch vụ bưu chính với logistics, hoàn tất đơn hàng và các dịch vụ phụ trợ tương tự, dựa trên bản chất, mục đích, phạm vi hoạt động và trách nhiệm của chủ thể cung cấp dịch vụ. Đồng thời, làm rõ thành phần, cấp độ quản lý mạng bưu chính và trách nhiệm của đơn vị vận hành; bổ sung tiêu chí đánh giá rủi ro bưu gửi, trách nhiệm khi kiểm tra, dừng lưu thông không chính xác; nghiên cứu tiêu chí về bưu chính xanh, khuyến khích sử dụng bao bì thân thiện với môi trường, phương tiện tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Về bồi thường thiệt hại, các đại biểu đề nghị quy định rõ nguyên tắc, mức bồi thường tối thiểu và tiêu chí công bố; cơ chế khai báo, định giá, thẩm định đối với bưu gửi có giá trị cao và mối liên hệ giữa mức bồi thường với giá trị bưu gửi khai báo, bảo đảm thống nhất với pháp luật thương mại và cơ chế giải quyết tranh chấp trong quá trình cung ứng dịch vụ.

Đại biểu Lê Thành Đông - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) tham gia thảo luận.

Tham gia thảo luận về dự án luật, đại biểu Lê Thành Đông - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) đề nghị nghiên cứu bổ sung rõ hơn trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong rà soát nhu cầu, bố trí quỹ đất, chỉ đạo, phối hợp doanh nghiệp duy trì, phát triển các điểm phục vụ bưu chính công cộng, ưu tiên khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Đối với điểm phục vụ đa năng, cần bảo đảm người dân được hướng dẫn, hỗ trợ cơ bản miễn phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; phân định rõ dịch vụ được thu tiền, chủ thể chịu chi phí và nguyên tắc tự nguyện, không để việc sử dụng dịch vụ có thu phí trở thành điều kiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị bổ sung trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu bưu chính; đồng thời, quy định trách nhiệm bảo toàn, cung cấp thông tin, chứng cứ phục vụ xác định nguyên nhân và giải quyết yêu cầu bồi thường; rà soát quy định về giới hạn bồi thường đối với bưu gửi bị mất, hư hỏng, tráo đổi để phân định rõ với thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu khách hàng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản lý đo lường

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý theo rủi ro và dữ liệu, phát triển kinh tế xanh, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các quy định mới cần góp phần nâng cao năng lực đo lường quốc gia, thúc đẩy hội nhập quốc tế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ sáng 17/10.

Các đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc xã hội hóa đầu tư, phát triển hạ tầng đo lường; quy định điều kiện để chuẩn đo lường do tổ chức, cá nhân đầu tư được xem xét công nhận, phê duyệt làm chuẩn đo lường quốc gia; đồng thời, có cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích, bảo đảm tính độc lập, công bằng, minh bạch và phương án chuyển giao, tiếp nhận khi tổ chức đầu tư không còn đáp ứng điều kiện duy trì hoạt động. Bên cạnh đó, nghiên cứu cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, đồng đầu tư hoặc chia sẻ hạ tầng đo lường trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, vừa huy động nguồn lực xã hội, vừa bảo đảm vai trò quản lý của Nhà nước.

Về quản lý dựa trên rủi ro và chuyển đổi số, các đại biểu đề nghị quy định rõ tiêu chí phân loại rủi ro, gắn với lịch sử tuân thủ, kết quả thanh tra, kiểm tra, phản ánh, khiếu nại, dữ liệu số và hệ thống bảo đảm đo lường của tổ chức, cá nhân; việc lựa chọn đối tượng kiểm tra phải công khai, khách quan, minh bạch, có cơ chế lưu vết, giám sát, kết nối, chia sẻ dữ liệu và rà soát định kỳ. Đối với phương tiện đo có phần mềm, cần kiểm soát việc thay đổi, cập nhật phần mềm có khả năng ảnh hưởng đến kết quả đo; kết hợp kiểm định, giám sát từ xa và quản lý dữ liệu để kịp thời phát hiện nguy cơ sai lệch trong quá trình sử dụng.

Thảo luận về dự án luật, các đại biểu Đoàn Hà Tĩnh đề nghị làm rõ đầu mối cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về đo lường, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Đối với hoạt động kiểm tra nhà nước về đo lường, đề nghị sửa quy định theo hướng kết quả thực hiện chương trình bảo đảm đo lường là căn cứ xem xét giảm tần suất, phạm vi hoặc nội dung kiểm tra, không đồng nghĩa với miễn kiểm tra hoặc miễn các nghĩa vụ kiểm định, hiệu chuẩn bắt buộc theo quy định.

Bên cạnh đó, cần bổ sung các biện pháp bảo đảm tính độc lập, khách quan và kiểm soát xung đột lợi ích đối với tổ chức được chỉ định kiểm định phương tiện đo trong trường hợp có lợi ích kinh tế liên quan trực tiếp đến kết quả kiểm định, nhất là đối với công tơ điện, đồng hồ nước, qua đó bảo đảm tính chính xác của kết quả đo và quyền lợi của người sử dụng dịch vụ.