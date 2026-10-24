Đoàn ĐBQH tỉnh góp ý nhiều chính sách mới về an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ

Đồng chí Đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh điều hành thảo luận.

Phân định rõ trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm

Thảo luận về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đại biểu Hoàng Ngọc Định góp ý về phân định trách nhiệm quản lý nhà nước giữa cấp tỉnh và cấp xã tại Điều 71.

Tại điểm b khoản 1 Điều 71, dự thảo quy định UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, bao gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, dịch vụ ăn uống và các chợ. Trong khi đó, khoản 2 của Điều này tiếp tục giao UBND cấp xã quản lý các đối tượng tương tự.

Đoàn đại biểu Tuyên Quang và Đắk Lắk thảo luận tại tổ chiều 24-10.

Đại biểu cho rằng cách quy định này chưa phân định thật rõ trách nhiệm giữa hai cấp chính quyền, nhất là trong hoạt động kiểm tra, giám sát và xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm.

Đối với các tỉnh miền núi như Tuyên Quang, địa bàn rộng, giao thông chia cắt, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh phân tán tại các thôn, bản xa trung tâm. Khi phát hiện dấu hiệu thực phẩm không bảo đảm an toàn, cấp xã có thể kiểm tra, ghi nhận hiện trạng, nhưng việc lấy mẫu, thử nghiệm, xác định nguyên nhân và xử lý những vụ việc phức tạp lại phụ thuộc nhiều vào lực lượng chuyên môn cấp tỉnh.

Nếu Luật chỉ quy định chung cấp xã chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, mà không xác định rõ phạm vi trách nhiệm và cơ chế hỗ trợ của cấp tỉnh, thì khi xảy ra sự cố rất dễ phát sinh lúng túng trong xử lý, đồng thời khó xác định trách nhiệm của từng cấp.

Vì vậy, đại biểu đề nghị chỉnh lý Điều 71 theo hướng: Một là, quy định rõ UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý, giám sát thường xuyên đối với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền, kịp thời phát hiện, thực hiện các biện pháp xử lý ban đầu và báo cáo khi có sự cố về an toàn thực phẩm.

Hai là, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức hệ thống hỗ trợ chuyên môn, lấy mẫu, thử nghiệm, xác định nguyên nhân và xử lý các sự cố vượt quá thẩm quyền hoặc năng lực chuyên môn của cấp xã; đồng thời bảo đảm cơ chế phối hợp, nhân lực, kinh phí và phương tiện cần thiết.

Đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc việc phân cấp nhiệm vụ phải căn cứ vào khả năng thực hiện thực tế và gắn với trách nhiệm bảo đảm nguồn lực, hướng dẫn chuyên môn của cấp tỉnh.

Về truy xuất nguồn gốc thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ tại Điều 19 và Điều 26.

Theo đại biểu, ở các địa phương miền núi, hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm còn phổ biến dưới hình thức hộ gia đình, sản xuất nhỏ lẻ, mua bán tại chợ phiên. Người dân có thể bán rau, củ, nông sản hoặc sản phẩm chăn nuôi trực tiếp cho tiểu thương. Nhiều giao dịch không có hóa đơn, chứng từ theo hình thức mua bán của doanh nghiệp; khả năng sử dụng các ứng dụng công nghệ để cập nhật dữ liệu còn hạn chế.

Nếu áp dụng thống nhất yêu cầu lưu trữ dữ liệu điện tử đối với tất cả các cơ sở, không phân biệt quy mô và điều kiện thực tế, sẽ tạo thêm nghĩa vụ khó thực hiện đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ, trong khi chưa chắc nâng cao được khả năng truy xuất nguồn gốc.

Đại biểu đề nghị chỉnh lý khoản 4 Điều 19 theo hướng phân loại nghĩa vụ lưu trữ và cập nhật dữ liệu phù hợp với quy mô, loại hình sản xuất, kinh doanh và mức độ nguy cơ an toàn thực phẩm.

ĐBQH Hoàng Ngọc Định thảo luận.

Cụ thể, đối với hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, cho phép lưu giữ thông tin bằng sổ ghi chép hoặc phương thức phù hợp khác, bảo đảm xác định được nguồn hàng, người cung cấp, thời điểm giao nhận khi cần truy xuất. Việc chuyển sang cập nhật dữ liệu điện tử thực hiện theo lộ trình, có hướng dẫn và công cụ hỗ trợ của cơ quan quản lý nhà nước.

Đồng thời, đề nghị bổ sung tại Điều 26 trách nhiệm hướng dẫn mẫu ghi chép thông tin tối thiểu, đơn giản, dễ thực hiện đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhất là tại chợ truyền thống và chợ phiên vùng cao.

Về trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, nhất là bếp ăn trường học, tại Điều 10. Đại biểu đề nghị tiếp tục làm rõ trách nhiệm của đơn vị tổ chức bếp ăn trong trường hợp suất ăn được cung cấp từ bên ngoài. Đồng thời, bổ sung tại khoản 2 Điều 10 trách nhiệm của đơn vị tổ chức bữa ăn trong việc kiểm tra, ghi nhận thông tin giao nhận suất ăn, kiểm soát điều kiện bảo quản, thực hiện lưu mẫu theo quy định chuyên môn và kịp thời thông báo khi phát hiện dấu hiệu không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cần quy định rõ đơn vị cung cấp suất ăn chịu trách nhiệm về nguồn gốc nguyên liệu, quá trình chế biến, bảo quản, vận chuyển và chất lượng an toàn thực phẩm thuộc phạm vi cung cấp; người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và sử dụng suất ăn tại đơn vị mình.

Làm rõ trách nhiệm quản lý sở hữu trí tuệ

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, đại biểu Vương Thị Hương tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh và kiện toàn đầu mối quản lý nhà nước. Góp ý về Điều 11, đại biểu đề nghị làm rõ hơn trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ giữa UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phân biệt rõ nhiệm vụ do Luật phân quyền với nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền, tránh phân tán hoặc không xác định được trách nhiệm.

ĐBQH Vương Thị Hương phát biểu.

Đối với Điều 178 về khảo nghiệm kỹ thuật giống cây trồng, đại biểu đề nghị khi cho phép người đăng ký tự thực hiện khảo nghiệm phải đồng thời quy định trách nhiệm lưu giữ dữ liệu gốc, hồ sơ khảo nghiệm, bảo đảm tính toàn vẹn và khả năng truy xuất; cơ quan quản lý có quyền yêu cầu cung cấp dữ liệu, mẫu để kiểm tra và yêu cầu khảo nghiệm lại khi kết quả chưa bảo đảm độ tin cậy.

Về Điều 201, đại biểu thống nhất việc bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ, đồng thời đề nghị bổ sung nguyên tắc đối với dữ liệu, tài liệu điện tử dùng làm căn cứ giám định.

Theo đó, dữ liệu phải được thu thập, lưu giữ và xử lý theo phương thức bảo đảm xác định được nguồn gốc, tính toàn vẹn và khả năng truy xuất; Chính phủ quy định chi tiết các yêu cầu kỹ thuật phù hợp.