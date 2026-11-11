Đoàn ĐBQH tỉnh góp ý hoàn thiện quy định về an toàn thực phẩm và điều chỉnh địa giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Quang cảnh phiên họp Hội trường.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp.

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Ninh Bình tham gia thảo luận tại Tổ 9 cùng Đoàn ĐBQH thành phố Huế. Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình điều hành phiên thảo luận tổ.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ.

Tham gia thảo luận tại hội trường và tại tổ, các ĐBQH tỉnh Ninh Bình đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, thiết thực nhằm hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, bảo đảm tính khả thi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Minh bạch tiêu chuẩn sản xuất, quy trình cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Đại biểu Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận tại hội trường,

Thảo luận tại hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), đại biểu Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình đánh giá cao cơ quan soạn thảo đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình các ý kiến của cơ quan thẩm tra và ĐBQH tại phiên thảo luận tổ.

Góp ý cụ thể về tiêu chí công nhận tiêu chuẩn tương đương thực hành tốt sản xuất (GMP), đại biểu cho biết, tại khoản 1 Điều 32, dự thảo luật quy định cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đáp ứng thực hành tốt sản xuất hoặc tiêu chuẩn tương đương theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tuy nhiên, chưa quy định rõ tiêu chí và phương thức công nhận tiêu chuẩn tương đương GMP. Trong khi đó, khoản 2 Điều 32 quy định về giấy chứng nhận đạt yêu cầu thực hành tốt sản xuất; mục 11 Phụ lục số 2 quy định miễn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở có chứng nhận theo khoản 2 Điều 32 và khoản 4 Điều 33. Vì vậy, cần làm rõ cơ sở được công nhận đạt tiêu chuẩn tương đương GMP có thuộc diện được miễn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hay không.

Từ phân tích trên, đại biểu đề nghị sửa khoản 1 Điều 32 theo hướng: Cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đáp ứng thực hành tốt sản xuất (GMP) hoặc tiêu chuẩn tương đương được Bộ trưởng Bộ Y tế công nhận, bảo đảm mức kiểm soát chất lượng không thấp hơn GMP; đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chí, phương pháp đánh giá và công nhận. Cùng với đó, cần bổ sung quy định tại khoản 2 Điều 32 và mục 11 Phụ lục số 2 theo hướng giấy chứng nhận tiêu chuẩn tương đương đã được công nhận, còn hiệu lực và đúng phạm vi sản phẩm cũng là căn cứ để cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe được miễn giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đối với nguyên tắc cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu, đại biểu cơ bản thống nhất với quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 41 về việc cấp các loại giấy chứng nhận, đồng thời giao Chính phủ quy định thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục cấp, tạm dừng và thu hồi. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị cần bổ sung vào Điều 41 các nguyên tắc: Công khai đầu mối tiếp nhận, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết; chỉ yêu cầu những giấy tờ cần thiết theo pháp luật Việt Nam hoặc yêu cầu hợp pháp của nước nhập khẩu; quyết định từ chối cấp, tạm dừng hoặc thu hồi phải có căn cứ, được thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, phạm vi áp dụng. Đối với hồ sơ chưa hoàn thiện, cơ quan tiếp nhận cần thông báo cụ thể nội dung phải bổ sung.

Đại biểu nhấn mạnh, luật cần quy định những nguyên tắc chuẩn mực, minh bạch; các văn bản dưới luật quy định trình tự, hồ sơ và thời gian cụ thể. Qua đó giúp doanh nghiệp chủ động trong hoạt động xuất khẩu, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý trong quá trình thực thi.

Bảo đảm quyền lợi người dân, phát huy giá trị sinh thái và tiềm năng du lịch Vườn quốc gia Ba Vì

Đại biểu Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận tại Tổ.

Thảo luận tại Tổ 9 về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, đại biểu Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Ninh Bình nhất trí với chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính, chuyển 40,06 km², gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² thuộc vùng đệm, về thành phố Hà Nội. Để bảo đảm Nghị quyết sau khi được ban hành có tính khả thi, đại biểu tập trung vào hai vấn đề: bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong quá trình chuyển đổi địa giới và gắn việc điều chỉnh với yêu cầu phát triển bền vững, bảo tồn các giá trị sinh thái.

Đại biểu cho biết, theo Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, có 243 hộ với 1.057 nhân khẩu thuộc 2 xóm của xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ chuyển về xã Ba Vì, thành phố Hà Nội. Trong khi đó, tại hai xóm này vẫn còn 126 hộ với 656 nhân khẩu tiếp tục thuộc xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ. Như vậy, sau điều chỉnh, trong cùng một xóm sẽ có các hộ dân thuộc hai đơn vị hành chính khác nhau, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hai địa phương trong quản lý và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Đại biểu nhận định, dự thảo Nghị quyết đã quy định việc bảo đảm giá trị các giấy tờ còn hiệu lực và tiếp tục thực hiện các chính sách đang áp dụng. Tuy nhiên, khoản 3 Điều 3 mới đề cập các văn bản, giấy tờ đã được ban hành, cấp trước ngày Nghị quyết có hiệu lực mà chưa quy định cụ thể đối với hồ sơ, thủ tục hành chính đang được cơ quan chức năng tiếp nhận, giải quyết. Do đó, đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc tiếp tục giải quyết các hồ sơ được tiếp nhận hợp lệ trước ngày Nghị quyết có hiệu lực nhưng chưa hoàn thành; trường hợp thay đổi thẩm quyền giải quyết, các cơ quan liên quan có trách nhiệm chuyển giao hồ sơ, không yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại do thay đổi địa giới hành chính. Đồng thời, đề nghị thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ công khai đầu mối tiếp nhận, danh mục chính sách chuyển tiếp và trách nhiệm thực hiện; quan tâm bảo đảm quyền lợi của người dân về giáo dục, y tế, đất ở, đất sản xuất và các công trình phục vụ chung của khu dân cư giáp ranh, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Việc chuyển đổi địa giới cần được tổ chức thông suốt, không làm phát sinh thêm chi phí, thủ tục hoặc gián đoạn các quyền lợi chính đáng của người dân.

Về yêu cầu bảo tồn và phát triển bền vững, đại biểu Lê Văn Thế nhấn mạnh, việc thống nhất đầu mối quản lý Vườn quốc gia Ba Vì cần đi đôi với bảo vệ rừng, nguồn nước, phòng cháy, chữa cháy và đa dạng sinh học. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Hà Nội và Phú Thọ rà soát, phối hợp thực hiện các quy hoạch, dự án, công trình và hạ tầng giao thông liên quan; bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, phát triển kinh tế và sinh kế của người dân. Trong đó, cần ưu tiên các công trình thiết yếu, tạo điều kiện để người dân tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động dịch vụ, du lịch sinh thái phù hợp; đồng thời bảo vệ không gian văn hóa của đồng bào Mường, Dao, không đánh đổi tài nguyên rừng và môi trường lấy lợi ích kinh tế trước mắt.

Đại biểu Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phát biểu thảo luận tại Tổ.

Ở góc độ du lịch, đại biểu Bùi Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho rằng việc đưa Vườn quốc gia Ba Vì về một đầu mối quản lý thống nhất với Hà Nội sẽ mở ra cơ hội kết nối các tuyến, điểm du lịch của Thủ đô, phát triển sản phẩm mới và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp lữ hành. Hiện nay, tiềm năng thu hút khách của Vườn quốc gia Ba Vì vẫn chưa được khai thác tương xứng. Vì vậy, việc thống nhất quản lý cần gắn với xây dựng các phương án bảo tồn, phát huy giá trị di sản và phát triển du lịch phù hợp, bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ tài nguyên với khai thác tiềm năng.

Cũng trong chương trình ngày 11/11, buổi sáng Quốc hội đã nghe các tờ trình, báo cáo và thảo luận tại hội trường về: Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.