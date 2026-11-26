Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: Quang Tấn

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri gồm các ông, bà: Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; Đồng Ngọc Ba - Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Trần Kim Kha - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Cảnh - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Giám đốc Khu du lịch Cửa Biển; Vũ Hồng Quân - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Viên An Lộc Phát.

Cử tri phường Hoài Nhơn Đông kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh. Ảnh: Quang Tấn

Tại phường Hoài Nhơn Đông, cử tri đề nghị kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm ở nhà; có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa cũng như kiểm soát kỹ nội dung sách giáo khoa; quan tâm tạo điều kiện cho người cao tuổi khám sức khỏe hàng năm.

Đặc biệt, cử tri kiến nghị đẩy mạnh kiểm soát an toàn thực phẩm, ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, thuốc giả nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân, nhất là thế hệ trẻ; có giải pháp bình ổn, kiểm soát giá xăng dầu, hạn chế tác động tiêu cực đến đời sống, sinh hoạt và chi phí sản xuất của người dân.

Cùng với đó, cần quan tâm bố trí, phân bổ nguồn vốn đầu tư các công trình giao thông từ sớm, bảo đảm triển khai thi công vào mùa khô, tránh tình trạng thi công trong mùa mưa gây ảnh hưởng đến tiến độ công trình và đời sống của người dân.

Cử tri xã Phù Mỹ Đông kiến nghị các vấn đề liên quan đến đất đai, y tế, chế độ chính sách. Ảnh: Quang Tấn

Cử tri xã Phù Mỹ Đông kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, nhất là việc giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2023 của người dân thôn 7 Bắc cũ, nay là thôn Thanh Thủy.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm giải quyết các vấn đề về đất đai, nhà ở của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu công nghiệp, có giải pháp hỗ trợ những hộ phải di dời nhưng chưa đủ điều kiện kinh tế để tạo lập nơi ở mới.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh mức phụ cấp của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố còn thấp, trong khi địa bàn phụ trách rộng, khối lượng công việc nhiều. Từ thực tế này, cử tri kiến nghị nghiên cứu nâng mức phụ cấp hoặc điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội phù hợp.

Cử tri xã Phù Mỹ Đông cũng đề nghị ĐBQH kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để người dân được lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh phù hợp, bảo đảm quyền lợi và được điều trị kịp thời.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri phường Hoài Nhơn Đông. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của cử tri cũng như giải trình của chính quyền địa phương. Đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi, giải quyết cụ thể từng kiến nghị thuộc thẩm quyền, nhất là các kiến nghị mà cử tri chưa đồng thuận.

Giải trình, làm rõ một số nội dung được cử tri quan tâm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh (thứ 7 từ trái sang) tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công ở xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: Quang Tấn

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai trao tặng 39 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Phù Mỹ Đông (20 suất) và phường Hoài Nhơn Đông (19 suất).