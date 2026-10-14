Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk lấy ý kiến góp ý 8 dự thảo Luật

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt nhấn mạnh, việc sửa đổi, bổ sung các luật cần xuất phát từ những bất cập trong thực tiễn, hướng đến tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Trong đó, cần làm rõ thẩm quyền giữa luật và văn bản dưới luật; đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng góp ý các dự thảo luật, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị đại biểu tập trung vào những vấn đề còn bất cập trong quá trình thực thi, mạnh dạn đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể từ thực tiễn công tác của từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Những ý kiến có căn cứ thực tiễn, phân tích rõ tác động chính sách và đề xuất giải pháp cụ thể sẽ góp phần nâng cao tính khả thi của các quy định khi được ban hành, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, tập trung vào những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến quá trình triển khai, tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương.

Đối với dự thảo Luật về văn bản quy phạm pháp luật, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đào Thị Mỹ Dung cho rằng, Nghị quyết số 66 của Chính phủ đã xác định yêu cầu quan tâm, chăm lo, phát triển đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật. Tuy nhiên, các quy định trong dự thảo luật về nội dung này vẫn chưa thể hiện đầy đủ yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu. Do đó, đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định, cơ chế phù hợp nhằm xây dựng đội ngũ làm công tác xây dựng pháp luật theo hướng chuyên trách, chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn sâu; đồng thời, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tình hình mới.

Đối với dự thảo Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), tại Điều 2, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung cụm từ “lâu dài, bền vững” sau cụm từ “người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi”, nhằm nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm mối quan hệ nuôi con nuôi ổn định, lâu dài và hướng đến lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk Đào Thị Mỹ Dung góp ý các dự thảo luật

Tại Điều 5 của dự thảo luật này, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cấm phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi. Theo đại biểu, thực tiễn có những trường hợp nhận con nuôi xuất phát từ mong muốn có người nương tựa khi về già; tuy nhiên, sau khi nhận con nuôi, cha mẹ nuôi lại sinh được con đẻ, có thể dẫn đến nguy cơ phân biệt đối xử giữa các con trong gia đình. Vì vậy, cần cân nhắc bổ sung quy định này nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ được nhận làm con nuôi; đồng thời, thúc đẩy sự bình đẳng trong quan hệ gia đình.

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Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về giới hạn độ tuổi tối đa của người nhận con nuôi. Việc xác định giới hạn độ tuổi phù hợp sẽ góp phần bảo đảm khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng lâu dài, ổn định, qua đó bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người được nhận làm con nuôi.

Đối với dự thảo Luật Luật sư (sửa đổi), đại diện Đoàn Luật sư tỉnh đề nghị nghiên cứu giao Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham gia tổ chức đào tạo nghề luật sư. Theo đại biểu, hiện nay Liên đoàn đã đáp ứng các yêu cầu cần thiết, đồng thời có đội ngũ nhân sự với năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp để thực hiện nhiệm vụ này.

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Liên quan đến kỳ thi quốc gia cấp chứng chỉ hành nghề luật sư, đại biểu đề nghị xem xét tính phù hợp của việc có sự tham gia của Tòa án trong tổ chức kỳ thi; đồng thời, nghiên cứu đơn giản hóa cơ chế tổ chức theo hướng tập trung vào Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và phù hợp với đặc thù nghề nghiệp.

Về tiêu chuẩn đào tạo đối với người muốn trở thành luật sư, đại diện Đoàn Luật sư tỉnh cho rằng yêu cầu tối thiểu phải có bằng cử nhân luật là phù hợp. Bởi trên thực tế, có trường hợp người học có bằng thạc sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật. Trong khi đó, kiến thức nền tảng của ngành luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động hành nghề luật sư, còn chương trình đào tạo thạc sĩ chủ yếu tập trung vào kiến thức chuyên sâu. Vì vậy, cần quy định rõ điều kiện về bằng cấp nhằm bảo đảm người hành nghề luật sư có nền tảng kiến thức pháp lý cơ bản, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và thực tiễn nghề nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị góp ý dự thảo luật

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Thu Nguyệt đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ và chất lượng thảo luận của các đại biểu. Nhiều ý kiến đã đi thẳng vào những điểm nghẽn, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật tại cơ sở, phân tích đa chiều tác động của chính sách và đề xuất các giải pháp lập pháp cụ thể, thiết thực. Đây là cơ sở quan trọng tiếp tục hoàn thiện các dự thảo luật, bảo đảm phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn.

Nhấn mạnh vai trò phối hợp trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cấp, các ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh. Những đóng góp từ thực tiễn địa phương sẽ góp phần nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.