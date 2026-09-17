Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại xã Krông Ana

Quang cảnh cuộc làm việc

Buổi làm việc nhằm tập trung đánh giá thực trạng tiếp nhận, quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, làm rõ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để tổng hợp, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Theo báo cáo của UBND xã Krông Ana, sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương đã tổ chức rà soát, thống kê, phân loại các cơ sở nhà, đất và tài sản công liên quan đến trụ sở làm việc; xây dựng phương án bố trí, sắp xếp và xử lý đối với từng cơ sở.

Chủ tịch UBND xã Krông Ana Hoàng Minh Giám phát biểu tại buổi làm việc

Hiện xã Krông Ana có 18 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc, tổng diện tích đất 47.946m², tổng diện tích sàn xây dựng 15.894m². Trong đó, địa phương giữ lại tiếp tục sử dụng 3 cơ sở; điều chuyển cho trường mầm non 2 cơ sở; cho thuê nhà gắn với quyền sử dụng đất 12 cơ sở và điều chuyển cho đơn vị khác quản lý, sử dụng 1 cơ sở.

Đối với các cơ sở dôi dư, UBND xã đã bàn giao 12 cơ sở nhà, đất cho Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công quản lý, khai thác. Đến nay, 5 cơ sở đã được cho thuê; 7 cơ sở đã được phê duyệt đơn giá cho thuê nhưng chưa có tổ chức, cá nhân thuê.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến

Qua rà soát, UBND xã đánh giá công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp được triển khai, cơ bản bảo đảm quy định. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp một số khó khăn, nhất là số lượng cơ sở dôi dư còn nhiều; tài sản phân bố tại nhiều khu vực; một số cơ sở có diện tích sử dụng thực tế lớn hơn tiêu chuẩn, định mức nhưng chưa có nhu cầu sử dụng; hồ sơ pháp lý của một số tài sản hình thành qua nhiều thời kỳ chưa đầy đủ.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát tập trung trao đổi, làm rõ quá trình tiếp nhận, bàn giao tài sản; việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất; công tác kiểm kê, cập nhật dữ liệu tài sản công; phương án quản lý, khai thác và xử lý các cơ sở dôi dư.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đào An Xuân phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Krông Ana

Đoàn cũng đề nghị UBND xã làm rõ tiến độ xử lý đối với từng cơ sở nhà, đất; nhất là các cơ sở đã được xác định phương án cho thuê nhưng chưa có tổ chức, cá nhân thuê. Cùng với đó là những khó khăn liên quan đến trình tự, thủ tục, thẩm quyền xử lý tài sản công; nguồn lực bảo vệ, duy tu, sửa chữa và việc khai thác tài sản trong thời gian chờ phương án xử lý.

Các vấn đề về công khai, minh bạch phương án quản lý, khai thác, xử lý tài sản công dôi dư cũng được Đoàn quan tâm. Đây là nội dung có ý nghĩa trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhà nước, hạn chế tình trạng bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế một cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn xã Krông Ana

Theo UBND xã, một số cơ sở nhà, đất được hình thành qua nhiều thời kỳ, hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, chưa xác định được nguyên giá và giá trị còn lại. UBND xã đã thành lập Hội đồng đánh giá lại giá trị còn lại của tài sản để làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ quản lý, hạch toán và cập nhật dữ liệu tài sản.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đào An Xuân đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong triển khai chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu và xây dựng phương án khai thác tài sản công. Nhìn chung, những khó khăn, vướng mắc lớn đã cơ bản được tháo gỡ với sự hướng dẫn, đồng hành của tỉnh và Sở Tài chính.

Một cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp hiện đang bỏ không

Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn một số điểm nghẽn, nhất là các trụ sở dôi dư sau sắp xếp. Một số trụ sở của các cơ quan ngành dọc như Thuế, Kho bạc dù mới được đầu tư đồng bộ nhưng không còn nhu cầu sử dụng, trong khi giá trị tài sản còn lại cao, gây khó khăn trong xác định đơn giá cho thuê phù hợp thị trường. Một số quy định về thời hạn cho thuê, giảm giá qua các lần đấu giá và trình tự, thủ tục xử lý tài sản cũng cần tiếp tục được nghiên cứu, tháo gỡ. Bên cạnh đó là áp lực về kinh phí bảo quản, duy tu và nhân lực quản lý tài sản dôi dư.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đào An Xuân cho biết, Đoàn giám sát sẽ ghi nhận đầy đủ các kiến nghị từ thực tiễn, tổng hợp vào báo cáo để kiến nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, điều chỉnh chính sách phù hợp. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục rà soát công năng từng trụ sở; đối với những cơ sở dôi dư khó cho thuê, chủ động nghiên cứu, đề xuất chuyển đổi sang thiết chế văn hóa, trung tâm sinh hoạt cộng đồng hoặc phục vụ hoạt động của thôn, buôn, khu phố sau sáp nhập, gắn với triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, qua đó phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, hạn chế lãng phí tài sản công.

Trước đó, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế một số cơ sở nhà, đất trên địa bàn xã Krông Ana, qua đó nắm bắt hiện trạng, tình hình bố trí, sử dụng và những vấn đề đặt ra trong quản lý, khai thác tài sản công sau sắp xếp. Việc khảo sát thực tế giúp Đoàn có thêm cơ sở đối chiếu với báo cáo của địa phương, phục vụ đánh giá toàn diện nội dung giám sát.