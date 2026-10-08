Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh tham vấn 5 dự án luật trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia góp ý đối với 5 dự án luật, gồm: Luật về văn bản quy phạm pháp luật; Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Đại biểu tham gia góp ý các dự án Luật. Ảnh: Q.M.G

Tham gia góp ý tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào việc rà soát, hoàn thiện các quy định còn bất cập, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của pháp luật; đồng thời, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính, làm rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Trần Thị Kim Nhung phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Q.M.G

Phát biểu tại hội nghị, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Trần Thị Kim Nhung, ĐBQH thành phố ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu. Đồng thời, đề nghị Sở Tư pháp thành phố tiếp tục tổng hợp đầy đủ các nội dung góp ý, nhất là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn, để Đoàn ĐBQH thành phố nghiên cứu, tiếp thu; tham gia ý kiến tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.