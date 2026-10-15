Đoàn ĐBQH thành phố Quảng Ninh tham vấn 4 dự án luật trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Các dự án luật được tham vấn, lấy ý kiến gồm: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Nam

Đối với dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), các đại biểu đánh giá cao việc xây dựng dự thảo trên cơ sở hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công, nhằm khắc phục những quy định chồng chéo, trùng lặp trong quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực công.

Từ thực tiễn Quảng Ninh, các đại biểu tập trung góp ý về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, thẩm quyền quyết định và điều hành ngân sách, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, đề nghị hoàn thiện các quy định theo hướng tăng tính chủ động cho địa phương trong cân đối, sử dụng ngân sách và triển khai các dự án đầu tư công, nâng cao vai trò giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng.

Đối với các dự án luật còn lại, các đại biểu tham gia ý kiến về hoàn thiện quy định trong hoạt động đấu thầu, trưng mua, trưng dụng tài sản, kế toán và kiểm toán; tập trung tháo gỡ những bất cập phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và thuận lợi khi triển khai thực hiện.

Các ý kiến tham gia tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH thành phố tổng hợp, đóng góp xây dựng luật tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.