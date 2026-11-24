Các ĐBQH thành phố Hải Phòng tham dự Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phạm Thắng

186 lượt phát biểu, tranh luận

Theo ghi nhận của cử tri, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và người dân thành phố, chủ động nghiên cứu và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các nội dung kỳ họp. Ý kiến góp ý của luôn bám sát thực tiễn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và thành phố; nêu rõ những vướng mắc, bất cập về chính sách, pháp luật, chuyển tải kịp thời, mạnh mẽ tới Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để xem xét, giải quyết.

Theo Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Lã Thanh Tân, đã có 186 lượt đại biểu phát biểu thảo luận tại Tổ, Hội trường, tranh luận và giải trình về các nhóm vấn đề được đại biểu Quốc hội quan tâm, như: dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực...; gửi 13 văn bản đến Tổng Thư ký Quốc hội với 46 ý kiến về các dự án Luật, dự thảo Nghị quyết về các nội dung thảo luận tại kỳ họp.

Tại phiên chất vấn, có 4 lượt đại biểu Quốc hội chất vấn Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn trong phối hợp liên ngành, khơi thông nguồn lực thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; về cơ chế, chính sách tăng cường liên kết và đưa doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; tính khả thi của mục tiêu tăng tỷ trọng kinh tế số trong GDP và phương pháp thống kê, đánh giá kết quả thực hiện; về cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm

Nhìn lại những phiên họp sôi động tại Kỳ họp thứ Hai có thể thấy đóng góp quan trọng của các ĐBQH thành phố Hải Phòng đối với chương trình nghị sự của kỳ họp.

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (TP. Hải Phòng) phát biểu thảo luận tại hội trường. Ảnh: Hồ Long

Góp ý dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Thị Việt Nga đề xuất cơ chế cho phép bên nhận chuyển nhượng kế thừa nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành của dự án đình trệ. Việc kế thừa phải bảo đảm 4 điều kiện: nghĩa vụ được cơ quan có thẩm quyền xác định, dự án có đầy đủ cơ sở pháp lý, bên nhận chuyển nhượng đủ năng lực và khoản nghĩa vụ tương ứng được thanh toán trực tiếp vào ngân sách hoặc có biện pháp bảo đảm chắc chắn. Nguyên tắc là không xóa, không giảm nghĩa vụ, không để thất thu ngân sách nhưng vẫn khơi thông nguồn lực đang bị đóng băng.

Cũng tại dự án luật này, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Lã Thanh Tân đề nghị rà soát đồng bộ với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Nhà ở, tránh tình trạng dự án đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh nhưng người mua vẫn chưa thể được cấp giấy chứng nhận. Đại biểu nhấn mạnh, điều kiện kinh doanh không thay thế nghĩa vụ tài chính về đất đai; việc ký hợp đồng, thu tiền phải gắn với công khai tình trạng pháp lý và nghĩa vụ tài chính của dự án. Với dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu đề nghị có cơ chế chuyển tiếp khi doanh nghiệp vượt ngưỡng thụ hưởng, tránh nghịch lý càng phát triển càng mất động lực mở rộng sản xuất, kinh doanh.

ĐBQH Lã Thanh Tân (TP. Hải Phòng) phát biểu tại hội trường. Ảnh Hồ Long

Giữ vững kỷ cương pháp lý ngay từ khâu xây dựng luật là yêu cầu xuyên suốt trong các góp ý của Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng. Thảo luận về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị siết chặt cơ chế ban hành văn bản trong trường hợp khẩn cấp, cấp bách khi Quốc hội không thể họp. Theo đó, văn bản chỉ được quy định việc miễn, giảm, gia hạn hoặc tạm ngưng thực hiện nghĩa vụ; không đặt thêm nghĩa vụ hay hạn chế quyền; đồng thời loại trừ các nội dung về thuế, tổ chức bộ máy, tội phạm và hình phạt. Đại biểu cũng lưu ý không để văn bản có hiệu lực vô thời hạn, việc gia hạn phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xác nhận lại và trình tự ban hành nghị định phải được quy định trong luật.

Cùng góp ý về dự án luật này, ĐBQH Nguyễn Thị Mai Thoa chỉ ra khoảng trống giữa hai trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 12 và khoản 7 Điều 14. Theo đại biểu, trường hợp điều chỉnh mang tính kỹ thuật để giải quyết vấn đề cấp bách chưa được xác định rõ điều kiện áp dụng, tiêu chí nhận diện, trình tự và giới hạn thời gian hiệu lực. Nếu thiếu những ràng buộc này, cơ chế có thể trở thành “kênh” thường xuyên sửa luật bằng văn bản dưới luật. Đại biểu cũng nhấn mạnh, việc hạn chế quyền con người, quyền công dân phải do luật định; trình tự rút gọn không thể thay thế việc lấy ý kiến rộng rãi, đặc biệt với những chính sách tác động đến các nhóm yếu thế như trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi và người lao động.

Tinh thần cải cách nhưng không buông lỏng trách nhiệm cũng được ĐBQH Phạm Thu Xanh nhấn mạnh khi góp ý về các chính sách trong lĩnh vực y tế, an sinh xã hội. Theo đại biểu, minh bạch giá phải đi đôi với kiểm soát chất lượng; tự chủ của cơ sở y tế phải gắn với bảo vệ quyền lợi người bệnh; đơn giản hóa thủ tục phải song hành với hậu kiểm thực chất. Đặc biệt, việc triển khai kỹ thuật y tế mới cần được đánh giá thường xuyên trên cơ sở hiệu quả điều trị, tỷ lệ biến chứng và mức độ hài lòng của người bệnh.