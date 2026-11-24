Kết nối chuyên gia, nhà khoa học người Việt ở nước ngoài

Tại hội nghị, trực tiếp trao đổi, giải đáp các nhóm kiến nghị của cử tri Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã làm rõ những cơ chế, chính sách lớn Trung ương và Chính phủ đã và đang triển khai.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị TXCT. Ảnh: Đàm Thanh

Đối với quan tâm của cử cử tri về chính sách phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với đầu ra, chế biến và bảo quản để nâng cao giá trị nông sản, Thủ tướng Chính phủ đã thông tin cụ thể về chính sách tín dụng phù hợp với chu kỳ sản xuất nông nghiệp: Chính phủ đã ban hành Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 7/9/2018, Nghị định 156/2025, NĐ-CP ngày 16/6/2025 sửa đổ, bổ sung Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2025) với nhiều quy định tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và phù hợp với chu kỳ sản xuất nông nghiệp. Thủ tướng Chính phủ cũng thông tin về việc đa dạng hóa thị trường và cảnh báo sớm quy định nhập khẩu.

Với quan tâm cử tri về việc kết nối chuyên gia, nhà khoa học người Việt ở nước ngoài với những nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Chính phủ cho biết, thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành các cơ chế, chính sách về thu hút, sử dụng và đãi ngộ chuyên gia, nhân tài (Nghị định 249/2025/NĐ-CP, Nghị định 231/2025/NĐ-CP, Nghị định 263/2025/NĐ-CP và Nghị định 260/2026/NĐ-CP). Các chính sách này tạo cơ sở để thu hút, sử dụng chuyên gia, nhà khoa học theo yêu cầu nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả công việc.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương cũ Nguyễn Mạnh Hiển - cử tri phường Tân Hưng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đàm Thanh

Ngày 23/10/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 336/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 105-KL/TW ngày 15/10/2026 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững. Trong đó, xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, thời hạn hoàn thành và nguồn lực thực hiện; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu…

Hiện nay, Chính phủ giao Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc biệt về công tác nhân tài trình Quốc hội. Các hình thức đóng góp linh hoạt như cử tri kiến nghị đã được thể chế hóa trong Chương trình thu hút chuyên gia, nhà khoa học là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về giảng dạy, nghiên cứu và làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam (Quyết định 530/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ).

Ưu tiên nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố tiếp thu và trực tiếp trao đổi, giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân đã trả lời, làm rõ những vấn đề cử tri đặt ra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đàm Thanh

Để khơi thông các nguồn lực, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 13% trở lên, thành phố Hải Phòng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm đồng bộ, thống nhất với pháp luật về quy hoạch, đầu tư, xây dựng và nhà ở; kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu cho phép các thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có Hải Phòng, được áp dụng các cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị theo hướng không phải thực hiện thủ tục xin chủ trương riêng đối với từng địa phương, tạo điều kiện cho các địa phương chủ động khai thác nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để phát triển. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải PhòngLê Anh Quân

Đơn cử, với nhóm vấn đề về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, trả lời ý kiến cử tri về đầu tư hạ tầng nông nghiệp, hỗ trợ chi phí sản xuất và hướng dẫn kỹ thuật, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: thành phố đang lập dự án đầu tư hạ tầng các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung tại 34 xã, phường, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 525 tỷ đồng, tập trung vào hệ thống giao thông nội đồng và thủy lợi. Đồng thời, hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận sản xuất an toàn, đơn giản hóa thủ tục cấp mã số vùng trồng. Trong tháng 10/2026, đã tổ chức 80 lớp tập huấn chuyên sâu, 6 lớp bồi dưỡng cộng tác viên, tăng cường chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả.

Về thu hút đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, thành phố đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ như: hỗ trợ thuê đất để sản xuất quy mô lớn 10 triệu đồng/ha; hỗ trợ tối đa 30% kinh phí mua máy móc phục vụ sản xuất; hỗ trợ 100% kinh phí đánh giá, cấp giấy chứng nhận sản xuất an toàn; hỗ trợ 1 tỷ đồng/kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ đưa nông sản vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và ứng dụng thương mại điện tử nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đối với nhóm vấn đề đông đảo cử tri quan tâm về công tác an sinh xã hội, về phát triển nhà ở cho người lao động, công khai thông tin nhà ở xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân cho biết:thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội; đồng thời, phát triển nhà ở cho thuê, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 1.000 căn trong năm 2026 và khoảng 15.000 căn nhà cho thuê trong giai đoạn 2026 - 2030, trong đó ưu tiên nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố Hải Phòng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê với giá phù hợp thu nhập của người lao động. Đồng thời, yêu cầu công khai thông tin dự án, giá bán, giá thuê, điều kiện và thời gian tiếp nhận hồ sơ; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi.