Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Đàm Thanh

Hội nghị TXCT của Đoàn ĐBQH thành phố sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI được tổ chức sáng 23/11, theo hình thức kết hợp trực tiếp tại điểm cầu chính Hội trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, kết nối trực tuyến tới 114 điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.

Để những đổi mới về thể chế thành chuyển biến thực tế

Tại hội nghị, các ĐBQH đã nghe 10 lượt ý kiến phát biểu của cử tri. Trong đó, có 8 ý kiến đề cập những nội dung thuộc trách nhiệm xem xét, giải quyết của thành phố, tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính: phát triển nông nghiệp chất lượng cao, hỗ trợ nông dân nâng thu nhập; quy hoạch, hạ tầng kết nối, nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng môi trường sống sau hợp nhất; phát triển dịch vụ chăm sóc người cao tuổi phù hợp điều kiện gia đình và cộng đồng; phát triển nhà ở cho người lao động gắn với trường học, chăm sóc trẻ và các dịch vụ thiết yếu; thực hiện tốt chính sách an sinh gắn với đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững cho thanh niên.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị TXCT. Ảnh: Đàm Thanh

Trân trọng tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Châu đề nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tiếp thu và giải quyết theo thẩm quyền. Những nội dung đã trao đổi, giải đáp tại hội nghị phải được tiếp tục theo dõi trong quá trình thực hiện. Việc giải quyết được ngay phải làm ngay; việc cần thời gian, nguồn lực hoặc hoàn thiện cơ chế phải có lộ trình, đầu mối và thời hạn cụ thể.

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, Chính phủ và Quốc hội đã có những nỗ lực rất lớn tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế, khơi thông nguồn lực. Nhiều cơ sở pháp lý quan trọng đã được tạo lập. Nhiệm vụ trọng tâm lúc này là tổ chức thực hiện, đưa chính sách vào cuộc sống, để những đổi mới về thể chế chuyển thành chuyển biến thực tế trong sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Đối với Hải Phòng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Châu yêu cầu: tinh thần của các nghị quyết của Đảng về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục, chăm sóc sức khỏe người dân và các cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 226 của Quốc hội phải được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ phù hợp với thế mạnh, nhu cầu của thành phố. Cơ chế đã có cần được sử dụng hiệu quả; thẩm quyền đã được giao phải đi cùng năng lực thực hiện và trách nhiệm đến cùng của người đứng đầu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị TXCT. Ảnh: Đàm Thanh

Phát biểu tại hội nghị TXCT, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận thành phố Hải Phòng phát huy tốt vai trò, vị thế, đạt nhiều kết quả tích cực về kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng cho kết quả chung của cả nước. Nổi bật, nhiều chỉ tiêu cao hơn mức bình quân cả nước: tăng trưởng kinh tế quý III và 9 tháng (đạt 13,09% và 12,08%); sản xuất công nghiệp 10 tháng (đạt 15,12%); bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tháng 10 và 10 tháng (18,33% và 16,17%); giải ngân đầu tư công đến 31/10 (đạt 91,5%)… Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh việc kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các lĩnh vực, doanh nghiệp, dự án có đóng góp lớn; dành nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê…

Thực sự là cầu nối tin cậy, có trách nhiệm

Trong mười tháng năm 2026, thành phố Hải Phòng đã có nhiều nỗ lực, đạt những kết quả tích cực với 8/10 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kịch bản. Giải ngân vốn đầu tư công đến hết ngày 20/11/2026 là 37.339 tỷ đồng, đạt 101% so với Kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Thành phố tập trung thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chuẩn bị các dự án trọng điểm; đồng thời quan tâm giáo dục, y tế, nhà ở xã hội và an sinh.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Châu yêu cầu các cấp ủy, các ngành tập trung cao cho tổ chức thực hiện, lấy tiến độ công việc và kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo trách nhiệm. Phải biến cơ chế được trao thành nguồn lực phát triển, biến sự tin tưởng của cử tri thành động lực hành động để Hải Phòng tạo nền tảng vững chắc ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Các đại biêu dự tiếp xúc cử tri tại điểm cầu Trung tâm Văn hóa Xứ Đông Ảnh: Lê Dũng

Trước mắt, bám sát mục tiêu năm 2026, tập trung tháo gỡ những khâu đang cản trở tiến độ dự án, giải ngân đầu tư công và hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời chuẩn bị chắc các điều kiện triển khai nhiệm vụ năm 2027. Phát huy lợi thế của cả phía Đông và phía Tây thành phố, gắn tăng trưởng với nâng năng suất, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi công trình, mỗi chính sách cần được xem xét trong hiệu quả chung của thành phố và lợi ích lâu dài của người dân.

Đối với Đoàn ĐBQH thành phố, cần phối hợp chặt chẽ thường xuyên nắm tình hình thực tiễn; ghi nhận đầy đủ, trung thực các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phân loại, phản ánh và gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Quá trình theo dõi, cần làm rõ vướng mắc do quy định pháp luật hay do tổ chức thực hiện để đề xuất đúng giải pháp; sử dụng kết quả giám sát và kiến nghị cử tri làm cơ sở tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Việc tiếp nhận, chuyển kiến nghị phải gắn với đôn đốc, giám sát và thông tin kết quả. Những nội dung trả lời chưa rõ, chưa sát kiến nghị hoặc chưa giải quyết thỏa đáng cần tiếp tục được theo dõi, yêu cầu làm rõ theo thẩm quyền. Đoàn ĐBQH phải thực sự là cầu nối tin cậy, có trách nhiệm giữa cử tri với Quốc hội và các cơ quan nhà nước - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Châu nhấn mạnh.