Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng lấy ý kiến 3 dự án luật thuộc lĩnh vực tư pháp

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Duy Minh đề nghị, các đại biểu tập trung góp ý những nội dung trọng tâm, có viện dẫn cụ thể điều khoản trong dự thảo; đồng thời, đối chiếu với thực tiễn công tác nghiệp vụ tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tấn Tài

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) gồm: 3 phần, 25 chương, 415 điều; bãi bỏ 8 điều, bổ sung 14 điều mới, sửa đổi, bổ sung 301 điều và giữ nguyên 100 điều so với Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung.

Các nội dung tập trung thảo luận gồm: mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; quy định về tội phạm có tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, xuyên quốc gia; bổ sung tội danh và hành vi phạm tội mới; bãi bỏ, gộp hoặc tách một số tội danh.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thọ Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tấn Tài

Với Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), dự thảo gồm 9 phần, 37 chương, 528 điều, tăng 18 điều so với Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung.

Nội dung góp ý tập trung vào các nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự; thẩm quyền của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển khi được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; thủ tục đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; xử lý vật chứng; biện pháp tạm giam; phong tỏa tài khoản; các trường hợp tạm đình chỉ trong giai đoạn điều tra, truy tố.

Bên cạnh đó, hội nghị đặt vấn đề về thủ tục tố tụng khi truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân; sự cần thiết, tính đồng bộ của quy định về “cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra”, cùng các quy định mới liên quan đến tố tụng điện tử, tài sản số...

Đối với dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), dự thảo gồm 8 chương, 52 điều. Các nội dung được đề nghị tập trung góp ý gồm nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; cơ cấu tổ chức cơ quan điều tra trong Công an nhân dân và Quân đội nhân dân; trách nhiệm phối hợp trong hoạt động điều tra; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra Công an, Quân đội và các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra như Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư.

Hội nghị cũng tập trung vào các quy định liên quan đến phân định thẩm quyền điều tra giữa Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư; cơ chế ủy thác điều tra; tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm Điều tra viên; nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Điều tra viên trung cấp, cao cấp khi giữ chức vụ Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an cấp xã; điều kiện bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ điều tra hình sự.

Các đại biểu thống nhất sự cần thiết sửa đổi 3 dự án luật nhằm tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn, hoàn thiện hành lang pháp lý trong phòng ngừa, đấu tranh và xử lý tội phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Kết luận hội nghị, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Duy Minh đánh giá cao các ý kiến góp ý sát thực tiễn; đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục hoàn thiện những nội dung chưa có điều kiện phát biểu trực tiếp hoặc còn ý kiến khác nhau bằng văn bản, gửi về Văn phòng Đoàn ĐBQH thành phố chậm nhất ngày 10/10/2026.

Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, khách quan các ý kiến để xây dựng báo cáo gửi các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời làm cơ sở để các ĐBQH trong Đoàn nghiên cứu, tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.