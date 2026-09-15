Đoàn ĐBQH Lâm Đồng khảo sát Chương trình mục tiêu quốc gia tại xã Hàm Thạnh

Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND xã Hàm Thạnh

Tham gia đoàn có Linh mục Lê Nguyên Thao - ĐBQH tỉnh, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Hàm Thạnh là xã đặc biệt khó khăn (khu vực III) vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, có diện tích tự nhiên 44.124,02 ha. Sau sắp xếp đơn vị hành chính và thôn, xã hiện có 6 thôn, trong đó 3 thôn thuần đồng bào DTTS và miền núi. Toàn xã có 4.140 hộ với 16.306 nhân khẩu; đồng bào DTTS có 4.122 người, chiếm 26% dân số, chủ yếu là Raglay và Chăm. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 12,33% tổng số hộ dân trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Đình Quang - Chủ tịch UBND xã Hàm Thạnh báo cáo tại cuộc họp

Theo lãnh đạo UBND xã Hàm Thạnh, những năm qua, các chính sách chăm lo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS được địa phương triển khai đồng bộ, từng bước tạo chuyển biến trong đời sống người dân. Trong đó, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã trở thành một trong những nguồn lực quan trọng hỗ trợ địa phương giải quyết những khó khăn về sinh kế và an sinh xã hội.

Ông Lê Quang Dần - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Giai đoạn 2021 - 2025, các nội dung, tiểu dự án, dự án thuộc chương trình được triển khai trên địa bàn. Hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các chính sách hỗ trợ để phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Cùng với hỗ trợ sản xuất, những nhu cầu thiết yếu của hộ nghèo như đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh… được giải quyết kịp thời, đúng quy định.

ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh kết luận buổi làm việc

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, Hàm Thạnh tiếp tục xác định việc triển khai Hợp phần thứ hai của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi là nhiệm vụ trọng tâm.

Năm 2026, địa phương tập trung nguồn kinh phí sự nghiệp cho công tác tuyên truyền, ứng dụng chuyển đổi số và hỗ trợ phát triển sản xuất; trong đó ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ đồng bào DTTS sinh sống tại các thôn đặc biệt khó khăn.

Nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn (2026 - 2030) xã được bố trí 42,17 tỷ đồng, gồm 22,576 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 19,594 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Nguồn vốn này dự kiến đầu tư 15 công trình tại 3 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi. Riêng kế hoạch đầu tư công năm 2026, Hàm Thạnh được bố trí 4,655 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 2,492 tỷ đồng và ngân sách địa phương 2,163 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc bố trí, triển khai nguồn vốn và thực hiện các chính sách thuộc Chương trình MTQG trên địa bàn xã.

Kết luận buổi làm việc, bà Trịnh Thị Tú Anh đánh giá cao những kết quả xã Hàm Thạnh đạt được trong triển khai các chương trình MTQG. Đồng thời, đề nghị địa phương tập trung cao độ cho giải ngân nguồn vốn năm 2026. Rà soát, cơ cấu nguồn lực hài hòa giữa đầu tư hạ tầng và phát triển sinh kế. Bên cạnh giao thông, văn hóa, thủy lợi, cần ưu tiên các công trình thiết yếu phục vụ trực tiếp đời sống người dân như điện, nước sinh hoạt, hệ thống thủy lợi, kênh mương, phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững.

Đối với đồng bào DTTS còn thiếu đất sản xuất, bà Trịnh Thị Tú Anh đề nghị địa phương lượng hóa cụ thể số hộ, nhu cầu và mức độ hỗ trợ, làm cơ sở xác định đúng đối tượng cần ưu tiên và mức độ hỗ trợ phù hợp. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ cấp xã để sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được phân bổ...

Từ nguồn vốn các Chương trình MTQG xã Hàm Thạnh hỗ trợ cho 125 hộ/125 con trâu, bò phát triển sinh kế bền vững

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khảo sát mô hình sinh kế chăn nuôi bò của người dân trên địa bàn xã.