Đoàn ĐBQH Lâm Đồng khảo sát Chương trình mục tiêu quốc gia ở xã Đông Giang

Toàn cảnh buổi làm việc tại UBND xã Đông Giang

Tham dự có Linh mục Lê Nguyên Thao, ĐBQH tỉnh, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Theo báo cáo của UBND xã Đông Giang, trong những năm qua, đời sống dân sinh, kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) cùng với Nhân dân trong xã chuyển biến khá toàn diện.

Ông Phùng Như Hồ, Chủ tịch UBND xã Đông Giang báo cáo tại buổi làm việc

Hợp phần 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030 được triển khai trên toàn bộ 3 thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi của xã. Xã đã và đang triển khai các dự án hạ tầng thiết yếu, mô hình hỗ trợ sinh kế nông - lâm nghiệp, và đào tạo nguồn nhân lực cho đối tượng thụ hưởng là đồng bào DTTS, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Ông Lê Quang Dần, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh trao đổi những kiến nghị của xã liên quan đầu tư mô hình sinh kế

Chương trình đã làm thay đổi rõ rệt diện mạo nông thôn xã Đông Giang. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS nâng lên, thu nhập ổn định hơn, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm mạnh so với giai đoạn 2021 - 2025.

Ông Nguyễn Hoàng Đạo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo phát biểu

Theo lãnh đạo xã, tổng nguồn vốn được giao từ 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 (vốn kéo dài) đối với các dự án chuyển tiếp được giao là 5.369 triệu đồng, đến nay đã giải ngân được 252,5 triệu đồng (đạt 4%).

Địa phương nêu lý do về nguồn vốn duy tu, bảo trì hằng năm còn hạn chế, một số hạng mục công trình giao thông dễ bị sạt lở vào mùa mưa. Các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản bước đầu có hiệu quả, tuy nhiên tính bền vững chưa cao do giá cả thị trường nông sản biến động mạnh...

Ông Huỳnh Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Sở xây dựng phát biểu

Về đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đặc thù vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong giai đoạn 2026 - 2030, UBND xã dự kiến xây dựng cứng hóa 20 tuyến đường giao thông nông thôn và đường vào khu sản xuất tại thôn 3 thôn trên địa bàn; đầu tư nâng cấp, sửa chữa 3 Nhà văn hoá của 3 thôn; đầu tư xây dựng mới nhà rông của xã…

Linh mục Lê Nguyên Thao, ĐBQH tỉnh, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Phan Thiết

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh trả lời, giải trình hướng dẫn các nội dung kiến nghị của xã về định mức kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng đặc thù sau đầu tư.

Những kiến nghị của xã về khó khăn trong tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức là người DTTS; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao đội ngũ cán bộ nâng cao năng lực đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị và Chương trình mục tiêu...

Bà Trịnh Thị Tú Anh đánh giá cao sự quan tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của xã

Kết luận cuộc họp, bà Trịnh Thị Tú Anh, ĐBQH hoạt động chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đánh giá cao sự quan tâm địa phương thực hiện Hợp phần 2 thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh đề nghị, trong thời gian tới xã tập trung tháo gỡ vướng mắc đẩy nhanh giải ngân 3,2 tỷ vốn chuyển tiếp, đặc biệt là các khoản điều chuyển, 5% duy tu và vốn sự nghiệp. Kiểm soát tiến độ giải ngân 1,5 tỷ đồng vốn sự nghiệp hợp phần 2 năm 2026 theo từng tháng, từng quý.

Địa phương rà soát cơ cấu nguồn vốn phân bổ cho năm 2026, nguồn vốn trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định UBND tỉnh, đảm bảo thống nhất giữa vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp và từng thành phần các chương trình MTQG.

Trọng tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch vốn năm 2026. Ưu tiên đầu tư hạ tầng thực sự tạo động lực cho sản xuất, đời sống nhất là giao thông đến vùng sản xuất.

Cùng với giao thông, thủy lợi địa phương cần quan tâm bố trí đất ở cho đồng bào DTTS, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập. Triển khai mô hình sinh kế gắn với đầu ra sản phẩm, kiểm soát dịch bệnh và bám sát mục tiêu giảm nghèo thực chất, hạn chế tái nghèo. Phát triển sinh kế theo chuỗi giá trị không dừng ở mô hình, tăng cường phối hợp tổ chức học tập tham quan các mô hình để hỗ trợ khả năng thực thi và khả năng duy trì sau hỗ trợ.

Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng trường học đạt chuẩn, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 - 5 tuổi. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý, bố trí biên chế còn thiếu và tăng cường tập huấn cho cán bộ thực hiện chương trình quan tâm thực hiện chương trình...

Đông Giang là xã thuộc khu vực III vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 với quy mô dân số 1.281 hộ/5.227 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào DTTS chiếm tỷ lệ 86,99 % tổng dân cư chủ yếu gồm: Cơ Ho, Raglai, ... Kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 52 triệu đồng.

Địa phương đề xuất quan tâm đầu tư tuyến đường đất kết nối xã Đông Giang với xã Sơn Điền

Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tuyến đường trên địa bàn xã