Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri xã Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Nấm Dẩn, Quảng Nguyên

Đoàn gồm các đồng chí: Lý Thị Lan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khoá XVI tỉnh; Lò Thị Việt Hà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội; Ma Thị Thuý, Uỷ viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng dân tộc khoá XVI; Lý Văn Huấn, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh; Hoàng Ngọc Định, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri các xã Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Nấm Dẩn, Quảng Nguyên.

Dự buổi tiếp xúc cử tri có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo các xã Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Nấm Dẩn, Quảng Nguyên cùng đông đảo cử tri.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất và một số nội dung cử tri quan tâm.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, cử tri các xã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống xã hội, người dân như: Đề nghị bổ sung nguồn lực cho Dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở thôn Thèn Ván, bổ sung phí xây dựng bãi rác thải tập trung, tăng mức phụ cấp cho học sinh; ưu tiên đầu tư kết nối Quốc lộ 2 và tuyến cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang – Thanh Thuỷ với khu vực Cửa khẩu Xín Mần – Đô Long, đầu tư hạ tầng viễn thông; sớm tích hợp các hệ thống thông tin giải quyết hành chính trên một nền tảng thống nhất để cán bộ cấp xã không phải theo dõi và xử lý trên nhiều nền tảng khác nhau, đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông; có giải pháp giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng ...

Cử tri đề xuất, kiến nghị với Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu tiếp thu, ghi nhận và trả lời, giải đáp trực tiếp những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Thay mặt Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh, đồng chí Lò Thị Việt Hà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội đề nghị các xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để tiếp tục giải trình, giải quyết, phản hồi đến với cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật. Với những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, Đoàn ĐBQH sẽ tiếp thu, tổng hợp, theo dõi việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri.

Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang trao quà cho xã Pà Vầy Sủ.

Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Agribank Chi nhánh Tuyên Quang trao quà cho các xã Pà Vẩy Sủ, Xín Mần, Nấm Dẩn, Quảng Nguyên.

Dịp này, Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang trao 16 suất quà cho người cao tuổi nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 – 1/10/2026), trao 50 triệu đồng cho xã Pà Vầy Sủ; Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Agribank Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang trao 100 triệu đồng cho các xã Pà Vầy Sủ, Xín Mần, Nấm Dẩn, Quảng Nguyên hỗ trợ an sinh xã hội.