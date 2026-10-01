Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang kiểm tra, khảo sát Trường Tiểu học và THCS Cốc Pài, xã Pà Vầy Sủ

Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang kiểm tra cơ sở vật chất Trường Tiểu học và THCS Cốc Pài.

Trường Tiểu học và THCS Cốc Pài được thành lập theo quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 trên cơ sở sáp nhập từ 2 trường là Trường Tiểu học Cốc Pài và THCS Liên Việt. Trường gồm 1 trường chính, 1 phân hiệu và 1 điểm trường, tổng số 47 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Toàn trường có 492 học sinh tiểu học, 300 học sinh THCS.

Đồng chí Lý Thị Lan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh thăm hỏi, động viên các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Cốc Pài.

Qua kiểm tra thực tế khu vực chế biến thực phẩm, nhà ăn và cơ sở vật chất của nhà trường, đồng chí Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Lý Thị Lan ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong khắc phục khó khăn, duy trì nền nếp dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh kiểm tra khu vực chế biến thực phẩm Trường Tiểu học và THCS Cốc Pài.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tranh thủ, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học, đặc biệt quan tâm bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh; duy trì môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng phát huy phẩm chất, năng lực, tính chủ động, sáng tạo của học sinh; quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là đối với học sinh còn gặp khó khăn trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.