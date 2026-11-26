Đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tại Kỳ họp.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, các cử tri thuộc 3 xã đã đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung như: quan tâm bố trí nguồn vốn, khảo sát, đầu tư xây dựng kè chống sạt lở nhằm bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an toàn cho Nhân dân trong mùa mưa lũ; sửa chữa, nâng cấp đường giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của Nhân dân; hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc kết hợp nhà sinh hoạt cộng đồng cho các thôn sau sắp xếp, sáp nhập. Cử tri cũng đề nghị đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt và chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng bể chứa nước sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa bàn vùng cao, thường xuyên thiếu nước. Xem xét đầu tư xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để học sinh học tập tập trung và nâng cao chất lượng giáo dục; tăng mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và Trưởng ban Công tác Mặt trận tại các thôn sau sắp xếp, sáp nhập. Bổ sung biên chế công chức, viên chức cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu sau sắp xếp. Quan tâm bổ sung trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn các xã....

Cử tri đề xuất, kiến nghị với Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị, đại diện các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu các đề xuất để nghiên cứu, tham mưu phương án giải quyết.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Lý Thị Lan ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri; đề nghị chính quyền các xã tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, phối hợp với cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và phản hồi đến cử tri theo quy định. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, đồng thời theo dõi quá trình giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang trao quà cho đại diện xã Đường Thượng, Mậu Duệ và Du Già.

Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang trao quà cho các hộ nghèo tại xã Đường Thượng.

Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đường Thượng.

Dịp này, Đoàn ĐBQH khoá XVI tỉnh Tuyên Quang trao 150 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đường Thượng, Mậu Duệ và Du Già.