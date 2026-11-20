Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu Đoàn Hà Tĩnh tham dự kỳ họp.

Sáng 20/11, Quốc hội biểu quyết thông qua 5 luật, bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2; đồng thời thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), dự án Luật Giao dịch hàng hoá phái sinh. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu Đoàn Hà Tĩnh tham dự kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Đầu giờ sáng nay, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý5 dự án luật, gồm: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi), Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) và Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Sau khi nghe các báo cáo giải trình và tờ trình, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng trên.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày vào sáng 20/11.

Phát triển hạ tầng hàng hải, đường thủy theo hướng đồng bộ, bền vững

Thảo luận tại hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi), các đại biểu đề nghị làm rõ cơ sở khoa học, thực tiễn và giá trị pháp lý của tầm nhìn quy hoạch dài hạn, có cơ chế rà soát, điều chỉnh phù hợp, không ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Đối với việc cho phép cảng thủy nội địa tiếp nhận tàu biển, cần quy định cụ thể phạm vi, điều kiện, loại tàu, cỡ tàu và thẩm quyền chấp thuận, phù hợp với năng lực luồng, bến và yêu cầu kỹ thuật, an toàn, an ninh.

Về đầu tư, khai thác kết cấu hạ tầng cảng biển, các đại biểu đề nghị có cơ chế xử lý tài sản, giá trị đầu tư còn lại và xem xét gia hạn khai thác khi dự án hết thời hạn hoạt động, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước và nhà đầu tư, tạo động lực tiếp tục đầu tư, nâng cấp cảng biển. Đồng thời, việc phân cấp quản lý, đầu tư hạ tầng đường thủy cần gắn với trách nhiệm, nguồn lực và kinh phí duy tu, bảo trì.

Nhiều ý kiến cho rằng, cần đánh giá tính khả thi, nguồn lực và điều kiện thực hiện chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, phí, tín dụng, đào tạo nhân lực; quy định rõ tiêu chí dự án xanh, cơ chế giám sát, thu hồi ưu đãi, tránh chồng chéo pháp luật. Bên cạnh đó, xác định hợp lý phạm vi dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải, đường thủy do doanh nghiệp nhà nước thực hiện; tăng cường liên kết quốc phòng, an ninh với công nghiệp dân dụng, nâng cao năng lực tự chủ, đổi mới công nghệ và phát triển năng lượng tái tạo ngoài khơi.

Hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát thị trường hàng hóa phái sinh

Đối với dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, phân định rõ giao dịch hàng hóa phái sinh tập trung và giao dịch phi tập trung, bảo đảm thống nhất với pháp luật chuyên ngành, tránh chồng chéo về thẩm quyền quản lý.

Làm rõ mô hình quản lý Nhà nước, trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, cơ chế quản lý, giám sát thị trường; hoàn thiện chính sách phát triển thị trường gắn với phòng ngừa rủi ro, bảo vệ nhà đầu tư, không can thiệp hành chính làm hạn chế cạnh tranh và quyền chủ động của các chủ thể tham gia thị trường.

Bên cạnh đó, cần quy định chặt chẽ năng lực tài chính, công nghệ, quản trị rủi ro, ký quỹ, thanh toán, giao nhận hàng hóa và cơ chế xử lý sự cố. Hoàn thiện quy định về bảo vệ tài sản khách hàng, phân loại nhà đầu tư, kiểm soát giao dịch xuyên biên giới, ngoại hối, dữ liệu, phòng ngừa thao túng và gian lận; đánh giá đầy đủ điều kiện về nhân lực, nguồn lực tài chính, hạ tầng công nghệ và tính khả thi khi triển khai luật, bảo đảm thị trường vận hành an toàn, minh bạch, ổn định.

Đồng chí Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tiếp thu, giải trình.

Phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh việc rà soát, chỉnh lý các dự án luật cần bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý Nhà nước, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn...