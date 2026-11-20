Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các ĐBQH đoàn Hà Tĩnh tham dự kỳ họp.

Chiều 20/11, Quốc hội khóa XVI tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; đồng thời, biểu quyết thông qua 11 luật, bộ luật và 2 nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các ĐBQH đoàn Hà Tĩnh tham dự.

Toàn cảnh phiên thảo luận tại hội trường chiều 20/11.

Mở rộng khả năng tiếp cận thị trường phái sinh, bảo vệ người nông dân trước rủi ro giá

Tiếp tục góp ý tại hội trường về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, đại biểu Quốc hội đề nghị mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho nông dân, nhất là hộ sản xuất nhỏ và đồng bào dân tộc thiểu số; có chính sách đào tạo, cung cấp thông tin giá, hướng dẫn kỹ thuật và đơn giản hóa quy trình giao dịch. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của hợp tác xã, doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu trong sử dụng công cụ phòng ngừa rủi ro giá; phát triển hệ thống kho hàng đạt chuẩn, xác thực chứng thư kho điện tử và kết nối với chính sách tín dụng nông nghiệp.

Một số đại biểu cho rằng, cơ chế hình thành giá tham chiếu cần phản ánh sát giá thu mua thực tế tại vùng sản xuất, giúp người nông dân chủ động ứng phó với biến động giá, ổn định đầu ra và thu nhập.

Toàn cảnh phiên họp.

Nhiều ý kiến đề nghị cần quy định linh hoạt về mô hình sở hữu, tổ chức và vận hành sở giao dịch hàng hóa, đặt ra các tiêu chuẩn chặt chẽ về năng lực tài chính, quản trị, hạ tầng công nghệ, giới hạn sở hữu và kiểm soát xung đột lợi ích.

Phân định rõ chức năng giữa sở giao dịch hàng hóa và trung tâm thanh toán bù trừ, bảo đảm độc lập về pháp nhân, nghiệp vụ và quản trị rủi ro. Làm rõ chức năng tổ chức thị trường giao dịch giao ngay tập trung, tránh biến tướng với hoạt động mua bán hàng hóa thông thường. Xác định rõ vai trò đầu mối của Bộ Công Thương và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành trong quản lý, giám sát thị trường.

Đề xuất cơ chế xử lý nợ lệ phí môn bài chặt chẽ, công bằng, đúng đối tượng

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đại biểu cho rằng, cần làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và các trường hợp loại trừ; xác định chặt chẽ tiêu chí đối với người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đồng thời, cân nhắc mốc thời gian xác định đối tượng thụ hưởng, làm rõ việc xử lý các khoản nợ liên quan đến đất đai, tài nguyên; đánh giá đầy đủ tác động đến ngân sách địa phương, bảo đảm công bằng giữa người nộp thuế đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và người được xóa nợ.

Quy định chặt chẽ điều kiện, thời hạn xóa tiền chậm nộp theo hướng khuyến khích người nộp thuế sớm hoàn thành nghĩa vụ nợ gốc; nghiên cứu phương án xóa toàn bộ tiền chậm nộp nếu nộp đủ nợ gốc đến hết ngày 20/11/2027 và giảm 50% nếu hoàn thành nghĩa vụ từ ngày 21/11/2027 đến hết ngày 30/6/2028.

Ngoài ra, cần bổ sung cơ chế thu hồi khoản nợ đã xóa đối với trường hợp quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp thông tin không trung thực; lưu giữ đầy đủ dữ liệu theo chuẩn mực quốc tế, giải quyết thủ tục về mã số thuế đúng thời hạn, không gây phiền hà cho người nộp thuế và tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chính sách.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Thời gian còn lại của buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và biểu quyết thông qua 11 luật, bộ luật và 2 nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu nhấn nút biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết.

Cụ thể 11 luật, bộ luật gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi); Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự án luật. (ảnh: quochoi.vn).

2 nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035.