Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham dự thảo luận tại hội trường về 2 dự án luật

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu dự phiên thảo luận.

Chiều 6/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và các đại biểu trong đoàn dự phiên thảo luận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành phiên thảo luận. Ảnh: quochoi.vn

Siết chặt kiểm soát nguồn thải, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, cụ thể hóa các tiêu chí môi trường trong phân loại dự án đầu tư; quy định chặt chẽ điều kiện miễn thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với dự án trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tránh tạo khoảng trống trong quản lý. Bên cạnh đó, phân định rõ thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án có phạm vi tác động liên tỉnh, liên vùng; đẩy mạnh phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với tăng cường hậu kiểm, giám sát nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường.

Đối với quản lý chất thải rắn sinh hoạt, đại biểu đề nghị thống nhất nguyên tắc, lộ trình phân loại tại nguồn phù hợp với điều kiện hạ tầng và năng lực xử lý của từng địa phương; bảo đảm chất thải sau phân loại được thu gom, xử lý riêng, đồng thời có chính sách khuyến khích tái chế, thu hồi năng lượng, giảm chôn lấp và thực hiện hiệu quả trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu.

Toàn cảnh phiên thảo luận chiều 6/11.

Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị tăng cường kiểm soát chất lượng môi trường nước, không khí; kiểm soát tổng tải lượng chất ô nhiễm theo khả năng chịu tải của nguồn nước, nhất là các lưu vực sông liên tỉnh và khu vực đã vượt ngưỡng chịu tải; nâng cao hiệu quả phối hợp, cảnh báo ô nhiễm không khí và quy định rõ cơ chế thiết lập vùng phát thải thấp.

Đối với ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển thị trường các-bon, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm kiểm kê khí nhà kính, đo đạc, báo cáo, thẩm định, phân bổ hạn ngạch phát thải và cơ chế giao dịch tín chỉ các-bon; nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các yêu cầu kỹ thuật.

Hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác và sử dụng bền vững không gian biển

Tham gia góp ý về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), các đại biểu cho rằng cần tiếp tục rà soát phạm vi điều chỉnh, các quy định về quản lý tổng hợp, phân bổ và sử dụng không gian biển, bảo đảm phân định rõ giữa quản lý tổng hợp với quản lý chuyên ngành, tránh chồng chéo về thẩm quyền và phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Đồng thời, cần làm rõ cơ chế điều phối, phối hợp liên ngành, liên vùng, trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong giải quyết các vấn đề chồng lấn, xung đột khi khai thác, sử dụng không gian biển.

Ngoài ra, cần xác định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; tiêu chí, điều kiện áp dụng và cơ chế kiểm soát đối với các trường hợp chuyển nhượng, góp vốn, thay đổi chủ thể sử dụng khu vực biển. Bảo đảm nguồn lực, nhân lực, hạ tầng dữ liệu và điều kiện tổ chức thực hiện; rà soát sự tương thích với điều ước quốc tế, bảo đảm hài hòa giữa khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế biển với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và phát triển bền vững.

Cuối phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội đã nêu; đồng thời làm rõ một số nội dung liên quan đến các dự án luật.