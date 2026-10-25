Đoàn đầu bếp Việt Nam thắng lớn tại Battle of the Chefs 2026

Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn vui mừng khi giành cúp vô địch toàn đoàn tại Battle of the Chefs 2026. (Ảnh: Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn cung cấp)

Chiều 25/10, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đón đoàn đầu bếp Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất sau thành công tại Battle of the Chefs 2026 ở Malaysia.

Tại cuộc thi, Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn giành cúp vô địch toàn đoàn. Các đầu bếp Việt cũng giành 102 huy chương, gồm 28 huy chương vàng, 36 huy chương bạc và 38 huy chương đồng. Đoàn có hơn 50 đầu bếp cùng đội ngũ huấn luyện đến từ Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Liên chi hội Đầu bếp Việt Nam, Liên chi hội Bánh Việt Nam, tham gia nhiều nội dung chuyên môn.

Bên cạnh cúp vô địch toàn đoàn, đoàn còn giành cúp The Best Young Chefs cùng nhiều cúp ở các nội dung đồng đội, bánh mì, chocolate, trang trí bánh và điêu khắc rau củ quả. Thành tích góp phần khẳng định năng lực của đầu bếp Việt, mở thêm cơ hội quảng bá văn hóa ẩm thực và phát triển du lịch.

Ở nội dung Team 5 Otto Chef, nhóm đầu bếp giành cúp gồm Nguyễn Trần Bảo Ân, Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Lê Quốc Huy, Nguyễn Hoàng Lưu và Nguyễn Hoàng Phi Hùng. Cúp Team 4 thuộc về nhóm Nguyễn Trần Bảo Ân, Nguyễn Minh Nhí, Nguyễn Thiện Lâm và Nguyễn Lê Quốc Huy.

Hai đầu bếp Nguyễn Minh Nhí và Nguyễn Trần Bảo Ân cùng giành cúp ở nội dung Mami Chef và nội dung đồng đội hai người tiệc Giáng sinh. Tại nội dung Team 2 Rich, cúp thuộc về Dương Minh Trí và Đặng Dược Thảo. Hai đầu bếp Từ Nguyên Bảo Trân và Phan Thúy Oanh giành cúp ở nội dung đồng đội hai người tiệc catering.

Các nội dung cá nhân cũng ghi nhận nhiều thành tích nổi bật. Đầu bếp Nguyễn Minh Nhí giành cúp The Best Bánh Mì Việt Nam; Đỗ Minh Hiệp giành cúp The Best Bánh Mì Trưng Bày; Nguyễn Thiện Lâm giành cúp The Best Bon Bon Chocolate. Cúp Kem Merry Lady thuộc về đầu bếp Cao Thị Hòa.

Ở nhóm nội dung điêu khắc, đầu bếp Nguyễn Đức Quyền giành cúp The Best Carving chuyên nghiệp; Phan Thị Yến Vi giành cúp Carving Young Chefs. Những kết quả này cho thấy khả năng của các đầu bếp Việt ở cả kỹ thuật chế biến, tạo hình và trình bày sản phẩm.

Battle of the Chefs 2026 diễn ra từ ngày 21-24/10 tại SPICE Arena, Penang (Malaysia), do Hiệp hội Đầu bếp Penang tổ chức. Theo thông tin giới thiệu của cơ quan du lịch Penang, kỳ thi lần thứ 20 có quy mô hơn 2.000 thí sinh và hơn 100 giám khảo được chứng nhận đến từ nhiều quốc gia. Cuộc thi cấp châu lục được Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs) công nhận, có hơn 90 hạng mục dành cho đầu bếp trẻ và đầu bếp chuyên nghiệp.

Các đầu bếp Việt vui mừng khi giành cúp nội dung Team 5 Otto Chef. (Ảnh: Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn cung cấp)

Khởi đầu năm 1988, Battle of the Chefs từng bước trở thành điểm hẹn giao lưu nghề nghiệp quốc tế. Sân chơi này tạo cơ hội để đầu bếp thể hiện kỹ năng, tiếp cận cách làm mới và trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp. Với thí sinh Việt Nam, việc tham gia thi đấu còn giúp đối chiếu năng lực chuyên môn, rèn luyện khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Phó Chủ tịch Liên chi hội Bánh Việt Nam cho biết, nỗ lực của thí sinh cần được nhìn nhận ở cả quá trình. Nghề bánh đòi hỏi tính chính xác, sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát nhiều công đoạn; một chi tiết chưa đạt có thể ảnh hưởng đến sản phẩm. Vì vậy, tinh thần cầu thị, chịu khó rèn luyện và bình tĩnh xử lý tình huống rất quan trọng. Bà mong các đầu bếp giữ niềm vui với nghề, tiếp tục thử nghiệm, học hỏi. Khi kiến thức được chia sẻ rộng hơn, thành quả cuộc thi sẽ góp phần phát triển đội ngũ làm bánh Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, thành tích của đoàn là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, tinh thần đoàn kết và lòng yêu nghề. Những huy chương, cúp chuyên môn tạo động lực để đầu bếp tiếp tục rèn luyện, phát triển sản phẩm và nâng chất lượng phục vụ. Việc chuyển kinh nghiệm thi đấu thành chất lượng món ăn, dịch vụ hằng ngày sẽ giúp kết quả này tiếp tục phát huy giá trị, đưa hương vị Việt đến gần hơn với thực khách quốc tế.