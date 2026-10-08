Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam làm việc với UBND tỉnh

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự làm việc với Đoàn có các đồng chí: Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chào mừng ngài Đại sứ Ito Naoki cùng Đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản đã đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng chí khẳng định, Tuyên Quang luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Nhật Bản và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa tỉnh với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc thông tin khái quát về những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Tuyên Quang sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Với không gian phát triển được mở rộng, tỉnh có nhiều điều kiện để phát huy lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, du lịch và kinh tế cửa khẩu; đồng thời, mở ra dư địa lớn trong thu hút các nguồn lực đầu tư, nhất là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong đó, tỉnh xác định phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, bền vững; ưu tiên các ngành công nghiệp chế biến sâu, chế biến nông, lâm sản, sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và những lĩnh vực sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Đây cũng là những lĩnh vực có nhiều điểm tương đồng với thế mạnh công nghệ, kinh nghiệm và định hướng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, tỉnh Tuyên Quang luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, tiếp cận đất đai, hạ tầng và các điều kiện cần thiết trong quá trình triển khai các dự án. Tỉnh mong muốn các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn Tuyên Quang là điểm đến đầu tư; đồng thời mong muốn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tiếp tục là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Tuyên Quang với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản.

Ngài Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Đại sứ Ito Naoki đánh giá cao sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và cho rằng chuyến thăm, khảo sát thực tế tại một số dự án, doanh nghiệp đã giúp Đoàn có thêm thông tin cụ thể về tiềm năng, lợi thế cũng như những lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên thu hút đầu tư. Ngài Ito Naoki cho biết, Nhật Bản và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam ngày càng quan tâm đến các cơ hội đầu tư, hợp tác tại các địa phương. Việc tăng cường kết nối giữa các địa phương của Việt Nam với doanh nghiệp Nhật Bản sẽ góp phần mở rộng không gian hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Đại sứ quán Nhật Bản mong muốn tiếp tục trao đổi với tỉnh về những lĩnh vực mà doanh nghiệp Nhật Bản có thế mạnh và Tuyên Quang có nhu cầu, qua đó nghiên cứu, triển khai các dự án phù hợp, nhất là những lĩnh vực như năng lượng sinh khối, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển lâm nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực được xác định có nhiều tiềm năng hợp tác.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án điện sinh khối cho Công ty TNHH Điện sinh khối Erex Tuyên Quang.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, tăng cường kết nối giữa các cơ quan chức năng, tổ chức xúc tiến đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh Tuyên Quang sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội và đầu tư tại tỉnh, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tỉnh Tuyên Quang cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, an toàn, bình đẳng và hiệu quả.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Erex Sakura Biomass Tuyên Quang.

Trước khi làm việc với UBND tỉnh, Đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã đi thăm, khảo sát Dự án xây dựng Nhà máy điện sinh khối Tuyên Quang của Tập đoàn Erex tại Cụm công nghiệp Xuân Vân, xã Xuân Vân và Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang tại Cụm công nghiệp Thắng Quân, xã Yên Sơn. Từ thực tế khảo sát, các thành viên Đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản hiểu hơn về môi trường đầu tư, nguồn nguyên liệu, khả năng phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu và những cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, lâm nghiệp của tỉnh.

Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản tham quan Dự án xây dựng nhà máy điện sinh khối của Tập đoàn Erex tại Cụm công nghiệp Xuân Vân, xã Xuân Vân.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc