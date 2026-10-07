Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội khảo sát các dự án, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Tuyên Quang

Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh giới thiệu với Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản về Khu Công nghiệp Long Bình An, phường Bình Thuận.

Cùng đi với Đoàn có đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, UBND phường Bình Thuận, Mỹ Lâm.

Ngay sau khi đến thăm tỉnh, Đoàn công tác Đại sứ quán Nhật Bản cùng các cơ quan, tổ chức, đối tác và doanh nghiệp Nhật Bản đã đến khảo sát Dự án Khu công nghiệp Long Bình An tại phường Bình Thuận. Tại đây, Đoàn được lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh giới thiệu những thông tin cơ bản về định hướng phát triển khu công nghiệp, cơ hội đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và thu hút các dự án sản xuất công nghiệp: Với vị trí thuận lợi, hệ thống hạ tầng từng bước được đầu tư, Khu công nghiệp Long Bình An được tỉnh định hướng trở thành một trong những địa điểm quan trọng trong thu hút các dự án sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo thêm việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Đây là cơ sở để các cơ quan, doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu, đánh giá khả năng hợp tác đầu tư tại Tuyên Quang.

Lãnh đạo phường Mỹ Lâm thông tin với Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản Dự án điện mặt trời Yên Sơn, phường Mỹ Lâm.

Tại phường Mỹ Lâm, Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản khảo sát Dự án điện mặt trời Yên Sơn, công suất 45 MW. Đoàn được giới thiệu về tiềm năng phát triển năng lượng, những điều kiện thuận lợi để nghiên cứu, triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn. Cùng với công nghiệp, năng lượng đang được xác định là một trong những lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển, nhất là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng phục vụ sản xuất, kinh doanh ngày càng tăng. Việc giới thiệu các dự án cụ thể giúp các đối tác Nhật Bản có thêm thông tin về định hướng phát triển năng lượng của tỉnh, từ đó nghiên cứu cơ hội hợp tác phù hợp.

Trong chương trình khảo sát, tỉnh Tuyên Quang cũng đã giới thiệu với Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản một số dự án đang kêu gọi, thu hút đầu tư, trong đó có các dự án thuộc lĩnh vực đô thị, nghỉ dưỡng, thương mại - dịch vụ và năng lượng như: Dự án Khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng và sân golf Ngòi Là, nằm trên địa bàn phường Minh Xuân và xã Yên Sơn, có quy mô khoảng 1.600 ha. Hiện dự án đang được lập quy hoạch phân khu xây dựng, với quy mô lớn, cảnh quan và quỹ đất, dự án được giới thiệu là một trong những không gian có tiềm năng phát triển đô thị nghỉ dưỡng, sân golf, dịch vụ và các loại hình bất động sản - đô thị quy mô lớn.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Hà Nội Ito Naoki cùng đoàn công tác nghe thông tin dự án điện mặt trời Yên Sơn.

Dự án Khu đô thị tại phường An Tường, quy mô khoảng 48 ha, dân số dự kiến khoảng 6.000-8.000 người. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 30-12-2025. Đây là dự án có tiềm năng khai thác quỹ đất đô thị, phát triển các loại hình nhà ở, thương mại - dịch vụ, góp phần hoàn thiện không gian đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong lĩnh vực năng lượng, tỉnh giới thiệu Dự án điện mặt trời Sơn Dương, công suất 35 MW, tại xã Sơn Dương.

Qua buổi khảo sát, Tuyên Quang mong muốn tăng cường kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản; quảng bá hình ảnh, tiềm năng và môi trường đầu tư của tỉnh; đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư Nhật Bản trực tiếp tìm hiểu, đánh giá những cơ hội hợp tác cụ thể.