Đoàn đại biểu vùng Nouvelle-Aquitaine (Pháp) tìm hiểu các mô hình sinh kế tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên

Tại buổi làm việc, đoàn được giới thiệu về công tác bảo tồn đa dạng sinh học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và những kết quả hợp tác quốc tế đã triển khai.

Đoàn đại biểu vùng Nouvelle-Aquitaine (Pháp) nghe giới thiệu về các hoạt động hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục môi trường tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Đoàn cũng tham quan Bảo tàng Đa dạng sinh học, tìm hiểu các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn các loài động, thực vật tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của chuyến thăm là tìm hiểu, đánh giá kết quả các chương trình hợp tác giữa Vườn quốc gia Hoàng Liên và các đối tác Pháp trong bảo tồn đa dạng sinh học, giáo dục môi trường và phát triển sinh kế bền vững.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh - Giám đốc Vườn quốc gia Hoàng Liên phát biểu trong buổi làm việc.

Đặc biệt, đoàn tập trung khảo sát hiệu quả các mô hình hỗ trợ người dân vùng lõi, vùng đệm Vườn quốc gia Hoàng Liên, đồng thời trao đổi về những khó khăn, thách thức và định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Trong đó, Dự án IDEAS giai đoạn 3 được triển khai từ tháng 10/2024 đến tháng 10/2026 tại các xã Tả Van và Bản Hồ, với sự phối hợp của tổ chức Agrisud International tại Việt Nam. Dự án tập trung hỗ trợ giống, vật tư, chuyển giao kỹ thuật nuôi ong, chăn nuôi gia cầm, trồng lúa, gừng và thực hành nông nghiệp sinh thái, giúp đồng bào dân tộc thiểu số đa dạng hóa sinh kế, nâng cao năng lực sản xuất.

Đoàn đại biểu vùng Nouvelle-Aquitaine (Pháp) tham quan, tìm hiểu công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Đáng chú ý, dự án hỗ trợ phục hồi sinh kế sau bão Yagi thông qua phát triển sâm Việt Nam và nấm linh chi, do tổ chức Aide et Action (Pháp) tài trợ, đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho 180 hộ dân tại các xã Tả Van và Bản Hồ. Dự án hỗ trợ 18.000 bịch nấm linh chi cho hơn 90 hộ; bước đầu, các hộ thu hoạch hơn 900 kg nấm tươi, với giá bán thị trường khoảng 300.000 đồng/kg.

Theo chương trình, đoàn khảo sát thực tế các mô hình nuôi ong tại thôn Tả Van Mông, trồng nấm linh chi tại thôn Tả Van Dáy 2, xã Tả Van; trực tiếp trao đổi với các hộ dân về hiệu quả kinh tế, khó khăn trong sản xuất và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Đoàn đại biểu vùng Nouvelle-Aquitaine (Pháp) tham quan, tìm hiểu mô hình nuôi ong hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân tại xã Tả Van.

Bên cạnh phát triển sinh kế, chuyến thăm còn hướng tới tăng cường hợp tác trong bảo tồn đa dạng sinh học và giáo dục môi trường.

Vườn quốc gia Hoàng Liên và Vườn tự nhiên cấp vùng Marais Poitevin (Pháp) đã phối hợp ứng dụng công nghệ số trong khảo sát, theo dõi các loài động, thực vật quý hiếm. Đồng thời, hỗ trợ chương trình vườn rau học đường, vườn cây thuốc tại Trường THCS và THPT xã Bản Hồ, với nhà màng rộng trên 200 m² và vườn cây thuốc ngoài trời 200 m²

Đoàn đại biểu vùng Nouvelle-Aquitaine (Pháp) tìm hiểu vườn cây thuốc tại Trường THCS và THPT xã Bản Hồ.

Thông qua chuyến thăm, các bên có dịp đánh giá hiệu quả những mô hình đã triển khai, trao đổi kinh nghiệm và xác định các nội dung tiếp tục phối hợp, hướng tới phát triển sinh kế cho người dân gắn với bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giáo dục môi trường tại địa phương.

Đoàn đại biểu Hội đồng vùng Nouvelle-Aquitaine (Cộng hòa Pháp) chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ Vườn quốc gia Hoàng Liên trong chuyến thăm.

Chuyến thăm và làm việc tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và vùng Nouvelle-Aquitaine (Pháp), thúc đẩy các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, giáo dục môi trường và phát triển sinh kế bền vững, hướng tới nâng cao đời sống cho đồng bào vùng cao gắn với bảo vệ hệ sinh thái Vườn quốc gia Hoàng Liên.