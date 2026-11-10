Đoàn đại biểu vùng Nouvelle-Aquitaine (Pháp) thăm, tìm hiểu các không gian văn hóa, du lịch tại Sa Pa

Chương trình do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai bố trí.

Tại Nhà Du lịch Sa Pa, đoàn tìm hiểu mô hình cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ du khách và giới thiệu lịch sử địa phương. Đây là mô hình được xây dựng, phát triển với sự tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia Pháp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và quảng bá hình ảnh du lịch Sa Pa.

Đoàn đại biểu vùng Nouvelle-Aquitaine (Pháp) tìm hiểu tư liệu lịch sử tại không gian trưng bày Nhà Du lịch Sa Pa.

Hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng và phát triển các không gian văn hóa, du lịch tại Sa Pa.

Tiếp đó, đoàn tham quan Nhà trưng bày văn hóa dân tộc Sa Pa, nơi giới thiệu hiện vật, hình ảnh, trang phục, kiến trúc, phong tục và đời sống truyền thống của đồng bào các dân tộc. Trong khuôn khổ hợp tác, Trường Đại học La Rochelle đã hỗ trợ nghiên cứu, thiết kế các không gian trưng bày. Riêng năm 2025, hai sinh viên của trường tham gia chương trình làm việc, thiết kế lại không gian tại Nhà Du lịch và Bảo tàng Sa Pa, hướng tới nâng cao chất lượng giới thiệu di sản và trải nghiệm tham quan.

Đoàn đại biểu vùng Nouvelle-Aquitaine (Pháp) tham quan Nhà trưng bày văn hóa dân tộc Sa Pa, tìm hiểu hiện vật, hình ảnh, trang phục, kiến trúc, phong tục và đời sống truyền thống của đồng bào các dân tộc địa phương.

Không gian tái hiện nhà ở truyền thống và trưng bày các công cụ, vật dụng sinh hoạt gắn với đời sống của đồng bào các dân tộc Sa Pa.

Chương trình hợp tác giữa tỉnh Lào Cai và vùng Nouvelle-Aquitaine, được khởi đầu từ ngày 18/11/2002. Trải qua 6 giai đoạn, hai bên đã đạt nhiều kết quả trong tư vấn quy hoạch, bảo tồn kiến trúc, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển sản phẩm du lịch. Nổi bật là mô hình Nhà Du lịch Sa Pa kết hợp ba chức năng: cung cấp thông tin, hỗ trợ du khách và trưng bày, diễn giải di sản.

Với sự tư vấn của các chuyên gia Pháp, khu Nhà Du lịch Sa Pa được phát triển gồm Nhà Du lịch, Nhà đa năng, Bảo tàng Sa Pa và khu ẩm thực. Cùng với đó, các công cụ xúc tiến, quảng bá như bản đồ du lịch, ấn phẩm giới thiệu điểm đến và website sapa-tourism.com cũng được xây dựng. Đến năm 2026, website tiếp tục được duy trì với nội dung hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin của du khách quốc tế.

Theo báo cáo của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai, trong 9 tháng năm 2026, Nhà Du lịch Sa Pa đón 15.800 lượt khách; Nhà trưng bày Sa Pa ước đón 28.600 lượt khách tham quan. Đây là những kết quả ghi nhận từ hoạt động cung cấp thông tin, giới thiệu lịch sử và văn hóa địa phương.

Trong giai đoạn 2025 - 2027, hai bên tiếp tục hợp tác hoàn thiện hệ thống Nhà Du lịch, nâng cao chất lượng không gian diễn giải di sản, đào tạo nhân lực và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch thể thao. Chuyến thăm là dịp để các bên trao đổi kinh nghiệm, đánh giá kết quả hợp tác và định hướng nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Ngày 10/11, theo chương trình, đoàn tiếp tục tìm hiểu các dự án phục hồi sinh kế sau bão Yagi, phát triển cây sâm Việt Nam và nấm linh chi tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên; thăm cơ sở giáo dục tại xã Bản Hồ. Qua đó, thúc đẩy hợp tác giữa Lào Cai và vùng Nouvelle-Aquitaine (Pháp) trong bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch, giáo dục và sinh kế bền vững.