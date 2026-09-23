Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc thăm, làm việc tại TP Quảng Ninh

Đồng chí Phạm Viết Vượng, Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh, đón tiếp Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc.

Sáng 23/9, Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc do đồng chí Hầu Á Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm sát, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại VKSND TP Quảng Ninh. Tham gia chương trình có đại diện Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13), VKSND tối cao Việt Nam.

Đón tiếp đoàn, đồng chí Phạm Viết Vượng, Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh bày tỏ vui mừng khi đoàn đến thăm địa phương sau Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV tại Lạng Sơn thành công tốt đẹp. Đồng chí cho biết, chuyến thăm diễn ra trong dịp Quảng Ninh vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9/2026.

Quang cảnh buổi làm việc giữa VKSND TP Quảng Ninh và Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc.

Giới thiệu khái quát về địa phương, đồng chí Phạm Viết Vượng cho biết, Quảng Ninh có đường biên giới trên đất liền và trên biển với Trung Quốc, có thế mạnh về công nghiệp, du lịch và kinh tế biển. Vịnh Hạ Long được UNESCO hai lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới; Yên Tử gắn với lịch sử Thiền phái Trúc Lâm. Thành phố đang hướng tới mục tiêu phát triển hiện đại, xanh, thông minh, đồng thời giữ vai trò là một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Về công tác kiểm sát, VKSND TP Quảng Ninh hiện có 11 phòng và 6 VKSND khu vực, với 280 công chức, người lao động. Cùng với nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đơn vị đang triển khai nhiều công việc thí điểm về chuyển đổi số và tố tụng công ích. Đặc biệt, nền tảng quản lý án hình sự do đơn vị phối hợp với các đơn vị của VKSND tối cao xây dựng đã được đưa vào sử dụng trong toàn ngành Kiểm sát.

Đồng chí Phạm Viết Vượng, Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh và đồng chí Hầu Á Huy, Trưởng đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc, trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hầu Á Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm sát, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát số 1, VKSND tối cao Trung Quốc chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động kiểm sát của phía Trung Quốc và trao đổi với VKSND TP Quảng Ninh về ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác chuyên môn. Trưởng đoàn đánh giá cao những kết quả địa phương đã đạt được, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Đại biểu VKSND TP Quảng Ninh và Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc tặng quà và chụp ảnh lưu niệm sau buổi làm việc.

Chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh diễn ra sau khi Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV hoàn thành chương trình tại Lạng Sơn. Tại hội nghị, đại biểu hai nước đã thảo luận về đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tương trợ tư pháp về hình sự, đào tạo nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin; đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp giữa các cơ quan kiểm sát ở trung ương và địa phương biên giới.

Sau buổi làm việc, Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc tham quan Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Ngày 24/9, đoàn dự kiến xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.