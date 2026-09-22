Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc chào xã giao lãnh đạo VKSND tối cao
Chiều 21/9, tại tỉnh Lạng Sơn, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc và dự Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ IV được tổ chức tại Việt Nam, Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc đã chào xã giao lãnh đạo VKSND tối cao. Đồng Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam chủ trì buổi tiếp Đoàn.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/tin-tuc/doan-dai-bieu-vksnd-trung-quoc-chao-xa-giao-lanh-dao-vksnd-toi-cao-27954.html