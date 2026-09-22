Đoàn đại biểu VKSND Trung Quốc chào xã giao lãnh đạo VKSND tối cao

Trong chặng nước rút, các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công nhiều mũi, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch. Cùng với đẩy nhanh tiến độ, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu và năng lực nhà thầu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và sớm đưa công trình vào khai thác.