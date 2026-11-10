Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Kinh tế ASEAN 2026

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình chủ trì buổi làm việc cùng đoàn đại biểu tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Manila ngày 9/11. (Ảnh: AN NA)

Hội nghị có sự tham dự của đại biểu 11 quốc gia thành viên ASEAN và các nước đối tác gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. cùng Phu nhân tham dự và phát biểu khai mạc sự kiện.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 9/11, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình đã tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Việt Nam. Hai bên trao đổi về các định hướng thúc đẩy ngoại giao văn hóa, kết nối hợp tác kinh tế, thương mại và giáo dục; đồng thời thảo luận việc phát huy vai trò của phụ nữ trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Philippines.

Sáng 10/11, tại lễ khai mạc Hội nghị ở tổ hợp khách sạn Okada Manila, Đại sứ Lại Thái Bình dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham gia diễu hành dưới quốc kỳ Việt Nam, trước sự chứng kiến của Tổng thống Philippines và các đại biểu quốc tế. Hoạt động góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, đồng thời thể hiện tinh thần chủ động hội nhập và tăng cường kết nối của phụ nữ Việt Nam với cộng đồng khu vực.

Thạc sĩ Đinh Thị Hậu, Trưởng đoàn Nữ trí thức, doanh nhân và nữ lãnh đạo Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới Ruby Toàn cầu, nguyên Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, việc đoàn được Đại sứ Lại Thái Bình dẫn đầu trong lễ diễu hành dưới quốc kỳ Việt Nam và có dịp gặp gỡ lãnh đạo nước chủ nhà là niềm tự hào, đồng thời thể hiện sự hiện diện và vai trò ngày càng tích cực của phụ nữ Việt Nam trong các hoạt động hợp tác khu vực.

Cùng tham dự Hội nghị, Thạc sĩ Lê An Na, Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Văn hóa, Giáo dục và Khởi nghiệp Việt Nam (VICEE), Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Hà Nội (HANISA) nhấn mạnh, văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng đối với đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững. Theo bà, việc tăng cường kết nối giữa đội ngũ nữ trí thức, doanh nhân và lãnh đạo thông qua các hoạt động văn hóa, giáo dục và phát triển kỹ năng toàn cầu sẽ góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, bao trùm, đồng thời phát huy bản sắc của mỗi quốc gia.

Khép lại các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác, tối 10/11, đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình dạ tiệc giao lưu văn hóa quốc tế. Trong trang phục áo dài truyền thống, các đại biểu góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa Việt Nam, lan tỏa thông điệp về hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trong cộng đồng ASEAN.