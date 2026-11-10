Video: Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện: THU HOÀI

Đoàn do đồng chí Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Phan Sỹ Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu ôn lại tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Người dành cho đồng bào miền Nam.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM luôn đoàn kết, nỗ lực xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, đoàn tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghe thuyết minh về các di tích và những câu chuyện gắn với cuộc đời của Người.

Đoàn đại biểu nghe thuyết minh, tham quan Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dịp này, đoàn trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Nghệ An.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết tại tỉnh Nghệ An

Chương trình “Hành trình kết nối” năm 2026 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và 66 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960 - 20-12-2026). Chương trình diễn ra từ ngày 10 đến 14-11 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, với các hoạt động dâng hương, tưởng niệm, tham quan di tích và chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn.