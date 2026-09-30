Đoàn đại biểu UNESCO thăm Quần thể Danh thắng Tam Chúc

Đoàn đại biểu UNESCO tham quan Quần thể danh thắng Tam Chúc.

Tham gia Đoàn có ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam; đại diện Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo, chuyên gia Trung tâm Di sản thế giới; Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và các văn phòng liên quan.

Tiếp đón Đoàn có đồng chí Bùi Văn Mạnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Du lịch và đại diện Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường.

Đoàn đại biểu dâng hương tại đình Tam Chúc.

Tại Quần thể danh thắng Tam Chúc, hơn 80 đại biểu đã tham quan hồ Lục Nhạc, đình Tam Chúc, vườn Cột Kinh, Điện Pháp Chủ, Điện Quan Thế Âm, Điện Tam Thế cùng hệ thống cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học tại đây.

Các đại biểu tham quan chùa Tam Chúc.

Khu vực Tam Chúc được quy hoạch với quy mô khoảng 5.000 ha, bao gồm núi đá vôi, rừng, thung lũng, vùng đất ngập nước, đặc biệt là một lòng hồ tự nhiên rộng lớn và các loài động vật hoang dã đã sinh sống ở đây qua nhiều thế hệ. Tiêu biểu là loài Voọc mông trắng - đã được đưa vào sách đỏ.

Chuyến thăm của Đoàn đại biểu UNESCO nằm trong khuôn khổ Chương trình giới thiệu du lịch bền vững gắn với sinh kế và bảo tồn di sản tại Tràng An và tham quan thực địa tại tỉnh Ninh Bình, bên lề Hội nghị Đối thoại châu Á do Sở Du lịch tổ chức.

Đoàn đại biểu tham quan những hiện vật khảo cổ được trưng bày tại đình Tam Chúc.

Đây là dịp để Đoàn đại biểu UNESCO tìm hiểu, khảo sát và trao đổi về những giá trị nổi bật của khu vực Tam Chúc, đặc biệt trong mối liên hệ giữa di sản văn hóa, cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, qua đó góp phần lan tỏa những giá trị của Tam Chúc đến cộng đồng trong nước và quốc tế.

Đồng thời giới thiệu định hướng xây dựng Hồ sơ đề cử Di sản thế giới “Cảnh quan Văn hóa - Sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc”; tham vấn ý kiến, trao đổi chuyên môn của các chuyên gia, nhà khoa học; góp phần tăng cường quan hệ phối hợp giữa tỉnh Ninh Bình với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trung tâm Di sản thế giới UNESCO, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, các cơ quan tư vấn, chuyên gia và các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực di sản.