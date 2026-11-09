Đoàn đại biểu Trường Chính trị tỉnh Lào Cai dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tham gia đoàn có đồng chí Hứa Tân Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng đoàn; Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ các trường chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Giám hiệu nhà trường; chuyên viên Vụ trưởng Vụ các trường chính trị; lãnh đạo các khoa cùng cán bộ, giảng viên, người lao động nhà trường.

Đoàn đại biểu Trường Chính trị tỉnh dâng hương tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Lào Cai).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và chăm lo giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ cách mạng.

Đoàn đại biểu Trường Chính trị tỉnh Lào Cai tham gia Lễ dâng hương và báo công dâng Bác.

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai luôn kế thừa, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai và Trường Chính trị tỉnh Yên Bái trước đây được sáp nhập thành Trường Chính trị tỉnh Lào Cai. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới, đặt ra những yêu cầu cao hơn về tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ, quy mô và chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hằng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh trình bày báo cáo thành tích của trường, báo công dâng Bác.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự hướng dẫn, giúp đỡ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự phối hợp của các ban, sở, ngành, địa phương và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của tập thể Nhà trường, đến nay Trường Chính trị tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc các tiêu chí trường chính trị chuẩn mức 2.

Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực bền bỉ của Nhà trường mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Đồng chí Hứa Tân Hưng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng vụ các trường chính trị - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những thành tựu đó đã góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Trường Chính trị tỉnh Lào Cai trong hệ thống các trường chính trị cả nước. Đặc biệt, Nhà trường vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng công nhận đạt chuẩn mức 2. Đây là phần thưởng cao quý, là niềm tự hào lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và trước các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của Nhà trường.

Đạt chuẩn mức 2 mới là dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển, đòi hỏi nhà trường tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, thực chất hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Người, tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và học viên Trường Chính trị tỉnh Lào Cai nguyện tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Lào Cai thực sự là những người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Đảng; góp phần đào tạo các thế hệ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.