Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong thời tiết mưa gió tại đặc khu Côn Đảo

Tham dự có ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo Thành ủy; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng Sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Hội sách Côn Đảo; ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo; lãnh đạo Hội Xuất bản Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các cựu tù nhân chính trị, thân nhân các liệt sĩ.

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tổng biên tập Báo Giác Ngộ; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Hoạt động dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nằm trong khuôn khổ chương trình Hội sách Côn Đảo năm 2026 với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo"

Đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc hiện đang an nghỉ tại Nghĩa trang Hàng Keo, Hàng Dương và Đền thờ Côn Đảo.

Theo thống kê, trong 113 năm tồn tại của nhà tù Côn Đảo (từ 1862 đến 1975), đã có hơn 20.000 chiến sĩ cách mạng, đồng bào yêu nước hy sinh trên mảnh đất này. Trong đó, Nghĩa trang Hàng Keo là nơi an táng của khoảng 10.000 tù nhân bị thực dân Pháp giết hại tại nhà tù Côn Đảo từ đầu thế kỷ XX cho đến giai đoạn 1940-1941.

Riêng Nghĩa trang Hàng Dương có 1.922 ngôi mộ của các chiến sĩ qua nhiều thế hệ bị giặc bắt tù đày. Đây cũng là nơi an táng Đại đức Thích Hành Tuệ - vị tu sĩ Phật giáo bị giam cầm, hy sinh tại Côn Đảo vào năm 1973 và một số vị tu sĩ khác.

Chư tôn đức thắp hương tưởng niệm tại mộ phần Đại đức Thích Hành Tuệ - vị tu sĩ Phật giáo bị giam cầm, hy sinh tại Côn Đảo năm 1973

Hoạt động dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nằm trong khuôn khổ chương trình Hội sách Côn Đảo năm 2026 với chủ đề "Huyền thoại Côn Đảo".

Chiều nay, tại Di tích lịch sử Cầu tàu 914 sẽ diễn ra Lễ thắp nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì, Ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM trực tiếp thực hiện cùng với sự phối hợp của Ủy ban MTTQVN TP.HCM và UBND đặc khu Côn Đảo.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Chiều nay, tại Di tích lịch sử Cầu tàu 914 sẽ diễn ra Lễ thắp nến tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại Côn Đảo, do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì, Ban Văn hóa và Nghi lễ GHPGVN TP.HCM trực tiếp thực hiện