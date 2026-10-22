Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào thăm các di tích lịch sử tại Quảng Trị

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào thăm Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. (Ảnh: Tỉnh Đoàn Quảng Trị)

Tham gia đoàn có đồng chí Bunlith Panthongchanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Quyền Cục trưởng Cục Phát triển Nghề nghiệp Thanh niên Lào cùng các cán bộ Đoàn thanh niên Lào; đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tỉnh Đoàn Quảng Trị.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. (Ảnh: Tỉnh Đoàn Quảng Trị)

Tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và vun đắp tình đoàn kết thủy chung giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào chụp ảnh lưu niệm tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. (Ảnh: Tỉnh Đoàn Quảng Trị)

Chuyến thăm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng cho tuổi trẻ hai nước, đồng thời vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.