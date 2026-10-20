Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào làm việc tại Tỉnh đoàn Nghệ An và Trường Đại học Vinh

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Hoàng Đức Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Trưởng ban Công tác Đoàn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hồ Phúc Hải - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào làm việc tại Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi Tọa đàm giao lưu hữu nghị với Tỉnh đoàn Nghệ An, hai bên đã cùng ôn lại truyền thống gắn bó thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Đồng chí Hồ Phúc Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhấn mạnh, với hơn 468 km đường biên giới tiếp giáp 3 tỉnh Xiêng-Khoảng, Hủa-Phăn và Bo-ly-khăm-xay, tuổi trẻ Nghệ An luôn coi trọng công tác đối ngoại thanh niên.

Đồng chí Hồ Phúc Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An nhấn mạnh, tuổi trẻ Nghệ An luôn coi trọng công tác đối ngoại thanh niên. Ảnh: Thành Cường

Nổi bật trong năm 2026, Tỉnh đoàn Nghệ An đã triển khai các đội tình nguyện quốc tế sang tỉnh Xiêng Khoảng; tổ chức 21 lớp dạy tiếng Việt cho hơn 900 học viên; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân vùng biên; tổ chức các hoạt động tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào và hỗ trợ lưu học sinh Lào đang theo học trên địa bàn.

Đồng chí Băn-Lít Pan-Thoong-Chan trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp nghĩa tình từ phía Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Về phía bạn, đồng chí Băn-Lít Pan-Thoong-Chan trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, ấm áp nghĩa tình từ phía Tỉnh đoàn Nghệ An. Đồng chí đã thông tin về các phong trào trọng tâm của thanh niên Lào gắn với Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030.

Tỉnh đoàn Nghệ An tặng quà lưu niệm Đoàn công tác Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào. Ảnh: Thành Cường

Hai bên cùng thống nhất tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hợp tác, giao lưu hữu nghị, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chuyển đổi số và phát huy tối đa hiệu quả vận hành của Trung tâm Hữu nghị Thanh niên Lào - Việt Nam tại tỉnh Bo-ly-khăm-xay.

Tiếp tục chương trình công tác, Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào đã tới thăm và làm việc tại Trường Đại học Vinh.

Phát biểu chào mừng, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ niềm vinh dự khi được đón đoàn. Hiện nay, nhà trường đang đào tạo 124 lưu học sinh Lào. Trường Đại học Vinh cam kết tiếp tục chăm lo toàn diện về học tập lẫn đời sống để mỗi lưu học sinh trở thành một "đại sứ" nối dài tình hữu nghị Việt - Lào.

Lãnh đạo Trường Đại học Vinh tặng quà lưu niệm Đoàn công tác Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, nhà trường đề xuất 3 định hướng hợp tác trọng tâm: Phối hợp tuyển chọn sinh viên Lào học các ngành then chốt (Sư phạm, Kỹ thuật, Nông nghiệp, Kinh tế); tăng cường giao lưu tình nguyện, chuyển đổi số; và sẵn sàng mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn nước bạn.

Đánh giá cao vai trò của Trường Đại học Vinh, đồng chí Băn-Lít Pan-Thoong-Chan khẳng định, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ nhân tài, đóng góp quan trọng vào bộ máy lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương của Lào. Đồng chí mong muốn sinh viên hai nước tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực học tập, chủ động làm chủ tri thức và công nghệ trong thời đại 4.0.