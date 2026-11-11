Đoàn đại biểu TPHCM dâng hương tại các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh

Tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Trần Phú

Trước anh linh đồng chí Trần Phú, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình, tưởng nhớ những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Tiếp đó, đoàn đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong toàn quốc; dâng hương, dâng lễ tại khu mộ 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích

Trong không khí trang nghiêm, đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn trước sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Trở về “tọa độ lửa” năm xưa, các đại biểu tưởng nhớ những người đã chiến đấu, hy sinh để giữ vững mạch máu giao thông chi viện cho chiến trường miền Nam.

Đồng chí Phạm Minh Tuấn cùng các đại biểu tưởng niệm 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong

Đại biểu tham quan tại Khu di tích

Cùng ngày, đoàn đến dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn giữa lòng hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ). Cùng dự có đồng chí Hà Thị Việt Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh.

Hồ Kẻ Gỗ là hồ nước ngọt nhân tạo lớn nhất tỉnh Hà Tĩnh, địa danh trong bài hát nổi tiếng “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Tổng Bí thư Lê Duẩn là người đã chỉ đạo, giúp đỡ và kiểm tra trực tiếp, sát sao để công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ được khởi công.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tại Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, các đại biểu dành phút mặc niệm, dâng hương tưởng nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Duẩn, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam.

Đoàn đại biểu trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết tại tỉnh Hà Tĩnh

Dịp này, đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao bảng tượng trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hà Tĩnh. Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, sự sẻ chia của nhân dân TPHCM với người dân địa phương.